Codice della Strada, inserito nuovo obbligo per gli automobilisti: l'inosservanza porta ad andare a piedi per 6 mesi e una multa salata

Codice della Strada, inserito nuovo obbligo per gli automobilisti: l’inosservanza porta ad andare a piedi: di cosa si tratta.

Il Codice della Strada si arricchisce di una nuova misura che ha suscitato non poche polemiche. Dopo un lungo periodo di attesa, è finalmente entrato in vigore l’obbligo di installare l’alcolock sui veicoli di alcuni automobilisti condannati per guida in stato di ebbrezza. Questo dispositivo, che impedisce l’avvio del motore in caso di tasso alcolemico superiore al limite, è stato introdotto per prevenire le stragi stradali. Ma cosa comporta davvero per gli automobilisti, e quali sono le sanzioni previste per chi non rispetta questa norma?

Cos’è l’alcolock e perché è obbligatorio

L’alcolock è un dispositivo che va installato su veicoli appartenenti a chi è stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un etilometro fisso che impedisce l’accensione del motore se il conducente non rispetta il limite alcolemico consentito. Prima di avviare il motore, infatti, il conducente deve soffiare in un boccaglio monouso; se il tasso alcolemico rilevato è superiore al limite consentito, il veicolo non parte.

Questa misura, pensata per prevenire incidenti, è stata finalmente concretizzata dopo l’approvazione del decreto attuativo. A oggi, solo due modelli di alcolock sono omologati per il mercato italiano: il Breatech B1000 e il Zaldy, con specifiche applicazioni per diversi tipi di veicoli. L’obbligo di installazione non scatta automaticamente, ma viene deciso dal giudice in sede di condanna. Tuttavia, la sanzione può essere severa per chi non rispetta la normativa.

Sanzioni e obblighi per chi non rispetta la legge

L’introduzione dell’alcolock non si limita solo all’obbligo di installazione. Se un automobilista non installa il dispositivo, o lo utilizza in modo non conforme, la legge prevede multe salate e la sospensione della patente da uno a sei mesi. Ma le sanzioni non si fermano qui. Se il conducente manomette l’alcolock, tenta di aggirare il sistema facendo soffiare qualcun altro nel boccaglio, o rimuove il dispositivo, le sanzioni raddoppiano.

Inoltre, se il **conducente obbligato all’uso dell’alcolock viene nuovamente sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, le sanzioni vengono aumentate di un terzo, configurando una recidiva che il legislatore ha deciso di punire con particolare severità.

Oltre alle sanzioni giuridiche, il conducente obbligato all’uso dell’alcolock deve fare i conti con un impegno economico importante. L’installazione del dispositivo ha un costo che si aggira tra 1.500 e 2.000 euro, cifra che è completamente a carico dell’automobilista. A questo vanno aggiunti i costi per boccagli monouso e la taratura annuale dell’alcolock, operazione necessaria per garantirne il corretto funzionamento.

Questi costi si sommano alle eventuali multe e alla sospensione della patente, configurando una spesa che può facilmente superare i 3.000 euro in totale. Un’esborso significativo, che non solo penalizza economicamente, ma anche psicologicamente l’automobilista, visto che le sanzioni possono incidere profondamente sulle proprie abitudini quotidiane.

L’obiettivo della nuova norma

Questa nuova norma, pur causando disagi, ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. I dati sull’incidentalità dovuta alla guida in stato di ebbrezza sono ancora allarmanti, e l’introduzione dell’alcolock ha il fine di ridurre i rischi legati all’abuso di alcol al volante. L’obiettivo del legislatore non è punire in modo esagerato, ma impedire che comportamenti pericolosi mettano in pericolo la vita di chi guida e degli altri utenti della strada.

Quindi, nonostante i costi e le sanzioni legati all’installazione dell’alcolock, questa misura potrebbe rivelarsi efficace nel contrastare la guida sotto l’effetto dell’alcol. L’auspicio è che tale norma contribuisca a ridurre i numerosi incidenti stradali legati all’alcol, e che i costi per gli automobilisti diventino un incentivo per tenere comportamenti responsabili sulla strada.

In sintesi, l’obbligo di installare l’alcolock sui veicoli di chi è condannato per guida in stato di ebbrezza rappresenta una misura importante per la sicurezza stradale. Tuttavia, per chi non rispetta questa norma, le conseguenze possono essere gravi sia dal punto di vista giuridico che economico. L’installazione del dispositivo e il rispetto della normativa sono, quindi, fondamentali per evitare sanzioni e contribuire a una guida più sicura per tutti quanti.