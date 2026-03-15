Codice della Strada, questa innocua azione NON È PIÙ TOLLERATA: oggi ti costa multa e rimozione del veicolo

Dormire in auto: una pratica che può sembrare innocente, una sosta che molti automobilisti considerano naturale quando si è stanchi o si ha bisogno di un po’ di riposo. Ma la realtà è che, se non fatta nel posto giusto, questa azione apparentemente inoffensiva può costare caro. La normativa italiana ha tracciato dei confini molto precisi riguardo alla sosta e alla fermata dei veicoli, e dormire nell’auto può, in certe circostanze, trasformarsi in una infrazione.

Quando il sonno si trasforma in infrazione

Il Codice della Strada non vieta esplicitamente di dormire dentro un’auto, ma considera molto attentamente la sosta del veicolo e le sue modalità. Se un automobilista si addormenta mentre è alla guida, interrompendo la marcia, e si ferma in una zona inappropriata, non solo mette in pericolo la propria sicurezza ma infrange anche la legge. Non basta fermarsi in un posto che sembra comodo, è necessario fare attenzione ai luoghi e alle circostanze in cui si decide di sosta. Ad esempio, dormire all’interno di una zona non consentita, come sotto un ponte, in galleria, in prossimità di un passaggio a livello o nelle corsie di emergenza, può portare a pesanti sanzioni.

Il Codice della Strada distingue tra fermata e sosta: la fermata è breve, il conducente è presente e pronto a ripartire in qualsiasi momento. La sosta è una sosta prolungata, e se il conducente si addormenta, diventa un comportamento che rientra in questa categoria. E se la sosta avviene nei luoghi vietati, allora l’infrazione è certa.

I luoghi dove la sosta è vietata

L’articolo 158 del Codice della Strada stabilisce con chiarezza in quali zone è vietato fermarsi o sostare, e questi luoghi sono ben noti a chiunque abbia mai guidato in Italia. Le sosta vietate riguardano zone come gallerie, sottovia, curve pericolose, passaggi a livello e intersezioni. Questi sono i luoghi dove, non solo è pericoloso fermarsi, ma è anche proibito dalla legge. Inoltre, la sosta è vietata in seconda fila, nei parcheggi riservati ad altri tipi di veicoli (ad esempio i veicoli elettrici) e in aree specifiche come quelle per il carico e scarico merci.

Non è solo una questione di intralcio al traffico. In queste situazioni, l’automobilista non solo infrange le regole ma può anche essere messo in pericolo. Le sosta in corso di emergenza sono limitate per legge, e superare il limite di tre ore in queste aree è un’infrazione grave che porta alla rimozione del veicolo.

Dormire in auto in autostrada: cosa dice la legge

Quando si parla di autostrade, dove i viaggi più lunghi sono frequenti e la stanchezza può prendere il sopravvento, le regole sono ancora più severe. L’articolo 175 del Codice della Strada stabilisce che nelle aree di servizio e nelle aree di parcheggio autostradali, un veicolo non può rimanere in sosta per più di 24 ore. Superato questo limite, il veicolo rischia la rimozione coattiva. Questo divieto è finalizzato a evitare che i conducenti, stanchi, decidano di fermarsi in modo non autorizzato e prolungato, creando pericoli per sé stessi e per gli altri utenti della strada.

Le corsie di emergenza sono un altro esempio di come, anche una sosta “breve”, possa essere pericolosa e non consentita. L’articolo 176 del Codice della Strada specifica che la sosta nelle corsie di emergenza è ammessa solo per il tempo strettamente necessario a risolvere una emergenza. Dormire o sostare per un periodo superiore alle tre ore in queste zone è una violazione che può portare alla rimozione del veicolo. Trattare queste aree come semplici parcheggi improvvisati è uno degli errori più comuni che i conducenti fanno, sottovalutando il rischio di creare ulteriori pericoli per la circolazione.

La questione dell’occupazione dello spazio pubblico: perché il Codice della Strada è così severo

La legge diventa ancora più severa quando un automobilista trasforma la sosta in una vera e propria occupazione dello spazio pubblico, ad esempio installando attrezzature esterne o trasformando l’auto in un camping mobile. Questo comportamento è vietato dal Codice della Strada, che stabilisce che la sosta, pur non essendo vietata in assoluto, non può mai occupare più spazio del necessario per il veicolo. L’auto deve rimanere nelle sue dimensioni fisiche e non può intralciare la circolazione o l’accesso a spazi pubblici.

Dormire in auto non è illegale, ma dove e come lo fai fa la differenza. Se ti trovi in un’area dove la sosta è vietata o occupi un’area in maniera impropria, la sosta diventa una violazione. Questo potrebbe costarti una multa e, nei casi peggiori, anche la rimozione del veicolo. Il Codice della Strada, con le sue specifiche regole, mira a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, e ciò include anche il comportamento degli automobilisti che, per motivi di stanchezza, decidono di riposare nel proprio veicolo. La cosa migliore è cercare aree di sosta regolari e autorizzate, evitare di sostare in luoghi pericolosi e rispettare sempre le norme di circolazione.