Combo tastiera e mouse wireless: praticità e design a meno di 18 euro

Tra le proposte Amazon più allettanti di oggi, l’offerta sulla combo mouse + tastiera Trust Ody II Set è semplicemente imperdibile. Dimentica i fastidiosi cavi che ingombrano la scrivania e cogli al volo questa occasione: il kit completo tastiera e mouse wireless viene proposto a soli 17,99 euro, con un ribasso del 36% rispetto al prezzo di listino di 27,99 euro. Non capita tutti i giorni di trovare un set così completo a un prezzo così vantaggioso, soprattutto considerando la qualità garantita da Trust. La convenienza di questa offerta non si limita al prezzo: il Trust Ody II Set rappresenta una soluzione smart e affidabile, pensata per chi desidera massimizzare comfort e produttività, sia in ufficio che a casa. L’investimento è minimo, ma il beneficio è immediato: basta collegare il ricevitore USB e il gioco è fatto, senza complicazioni né installazioni complesse.

Design funzionale e comfort su misura

Il cuore di questa combo è una tastiera dal design raffinato, in un elegante bianco che si adatta a qualsiasi ambiente, dalle postazioni minimal alle scrivanie più classiche. Con dimensioni di 42,2 x 13,6 x 3,7 cm e un peso di soli 546 grammi, si integra perfettamente anche negli spazi più ridotti. I tasti a profilo ribassato assicurano una digitazione silenziosa, ideale per chi lavora in ambienti condivisi o desidera la massima concentrazione. Non solo: la tastiera è dotata di un angolo regolabile che permette di personalizzare la posizione in base alle proprie esigenze, riducendo l’affaticamento durante le lunghe sessioni di scrittura. E per chi teme piccoli incidenti quotidiani, la resistenza agli sversamenti offre una protezione in più contro gocce e schizzi accidentali. Il mouse, ambidestro e compatto, si adatta comodamente sia alla mano destra che a quella sinistra, offrendo un’esperienza d’uso fluida e precisa. Il selettore di velocità regolabile tra 800 e 1600 DPI consente di personalizzare la sensibilità in base alle proprie preferenze, rendendo il Trust Ody II Set adatto sia al lavoro che al tempo libero.

Compatibilità universale e praticità senza limiti

Non dovrai più preoccuparti di compatibilità: questo kit wireless funziona perfettamente con Windows 10 e 11, Chrome OS e macOS (versioni 11, 12, 13), garantendo massima versatilità. Il ricevitore USB unico permette di collegare sia tastiera che mouse con una portata fino a 10 metri, lasciandoti totale libertà di movimento. Nella confezione sono incluse due batterie AAA, così puoi iniziare subito a utilizzare il set senza spese aggiuntive. In sintesi, il Trust Ody II Set è la scelta giusta per chi cerca efficienza, design e praticità in un solo colpo. Approfitta subito di questa offerta e rivoluziona la tua postazione: il comfort e la funzionalità che hai sempre desiderato sono ora a portata di mano, a un prezzo davvero imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.