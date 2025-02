Come migliorare il Wi-Fi: evita frigorifero e microonde vicino al router

Vi siete mai chiesti perché la vostra connessione internet diventa improvvisamente instabile proprio mentre state scaldando il pranzo nel microonde o quando lavorate vicino al frigorifero? Non è una coincidenza: questi comuni elettrodomestici sono tra i principali responsabili delle interferenze elettromagnetiche che disturbano il segnale nelle nostre case.

L’era digitale richiede connessioni sempre più affidabili, ma nonostante l’evoluzione tecnologica e l’arrivo della fibra ottica, numerosi ostacoli domestici possono compromettere la qualità del nostro router Wi-Fi. Il forno a microonde, operando sulla frequenza di 2,450 GHz – praticamente identica a quella dei router – può provocare rallentamenti drastici della connessione, arrivando a ridurla fino all’85%. Non da meno è l’impatto del frigorifero che, con il suo involucro metallico, si comporta come uno scudo riflettente per le onde radio.

Fortunatamente esistono diverse strategie per contrastare questi disturbi. La soluzione più immediata consiste nel ricollocare strategicamente il router, posizionandolo lontano dagli elettrodomestici problematici e preferibilmente in una zona centrale dell’abitazione. Per chi cerca soluzioni più tecniche, è possibile optare per la rete 5 GHz o modificare il canale Wi-Fi per evitare le frequenze più congestionate.

Non sono solo microonde e frigoriferi a creare problemi: specchi di grandi dimensioni, lavatrici, pareti spesse e persino gli acquari possono ostacolare la propagazione del segnale. Per abitazioni particolarmente ampie o con problemi persistenti, l’installazione di ripetitori Wi-Fi o sistemi mesh rappresenta un’ottima soluzione per garantire una copertura uniforme.

In definitiva, la qualità della connessione Wi-Fi dipende da una corretta gestione dell’ambiente domestico. Piccoli accorgimenti nella disposizione dei dispositivi e qualche modifica tecnica possono fare la differenza tra una connessione frustrante e una performance ottimale. Per chi desidera migliorare Wi-Fi in maniera definitiva, il consiglio di un esperto può aiutare a individuare la soluzione più adatta alle specifiche esigenze dell’ambiente domestico.