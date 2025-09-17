Cometa C/2025 R2 (SWAN): come e quando vederla dall’Italia a ottobre

Un evento astronomico senza precedenti si prepara a illuminare i cieli italiani nell’autunno del 2025: un appuntamento che promette di entrare nella storia per la sua unicità e spettacolarità. Dopo oltre ventiduemila anni, la cometa C 2025 R2 SWAN offrirà agli appassionati e ai semplici curiosi un’opportunità irripetibile di osservazione diretta. Tra il 12 e il 19 ottobre, infatti, il nostro Paese sarà teatro di uno degli spettacoli celesti più affascinanti dell’ultimo millennio, con la cometa che raggiungerà il suo massimo splendore e sarà visibile a occhio nudo nelle prime ore della sera.

Un appuntamento con la storia: la cometa che torna dopo 22.000 anni

Il protagonista di questo raro fenomeno è la cometa C 2025 R2 SWAN, che farà la sua apparizione nei cieli italiani raggiungendo il perigeo ottobre 2025, ossia il punto di minima distanza dalla Terra. In questa fase, la cometa raggiungerà una magnitudine apparente di +5,8, sufficiente per renderla visibile senza l’ausilio di strumenti ottici, a patto di trovarsi in luoghi bui e lontani dall’inquinamento luminoso delle città. Il periodo migliore per l’osservazione sarà proprio la metà di ottobre, quando la cometa sarà più brillante e facilmente individuabile a sud-ovest subito dopo il tramonto.

Le condizioni di osservazione e la posizione nel cielo

Attualmente, la cometa si trova nella costellazione della Vergine, ma la sua posizione è ancora poco favorevole per chi osserva dall’Italia, essendo bassa sull’orizzonte occidentale e prospetticamente vicina al pianeta Marte. Con il passare delle settimane e l’avvicinarsi di ottobre, però, la cometa salirà gradualmente nel cielo serale, allontanandosi dalla luce solare e diventando sempre più accessibile all’osservazione. Un esempio pratico: a Roma, il 20 ottobre, la cometa sarà ben visibile a sud-ovest intorno alle 21:00, offrendo uno scenario ideale per chi desidera immortalarla o semplicemente ammirarla.

Le incognite della luminosità e la spettacolarità della coda

Come spesso accade con i corpi cometari, le previsioni sulla luminosità sono prudenti. La natura delle comete è imprevedibile: l’attività potrebbe intensificarsi e superare le aspettative, oppure diminuire improvvisamente a causa di frammentazione o esaurimento dei gas. Attualmente, la coda della cometa, già immortalata in alcune immagini, si estende per circa 2,5 gradi, ossia cinque volte il diametro apparente della Luna piena. Con fotografie a lunga esposizione, la coda promette di offrire immagini di rara suggestione, capaci di entusiasmare sia gli astrofotografi professionisti sia gli appassionati.

La scoperta e le caratteristiche orbitali

La scoperta della cometa C 2025 R2 SWAN risale all’11 settembre 2025, grazie allo strumento Solar Wind Anisotropies SWAN installato sulla sonda SOHO, una missione frutto della collaborazione tra ESA e NASA. Le analisi condotte dal Jet Propulsion Laboratory JPL hanno evidenziato che la cometa segue un’orbita non periodica, con un periodo di rivoluzione stimato in ben 22.554 anni. Questo rende il passaggio del 2025 un evento unico per la nostra generazione: dopo questo transito, la cometa non sarà più visibile dalla Terra per oltre ventiduemila anni.

Consigli pratici per l’osservazione e la fotografia

Per godere al meglio dello spettacolo, gli esperti suggeriscono di scegliere luoghi con orizzonte libero verso sud-ovest, cielo limpido e assenza di luci artificiali. Anche se la cometa sarà visibile a occhio nudo, un binocolo 7×50 o 10×50 può aiutare a distinguere il nucleo e ad apprezzare i dettagli della coda. Gli appassionati di fotografia potranno utilizzare esposizioni di pochi secondi, ISO contenuti e ottiche grandangolari per immortalare la scena.

Raccomandazioni e opportunità scientifiche

Il periodo ottimale per l’osservazione va dal 12 al 19 ottobre, con picco di luminosità a metà intervallo, nelle prime ore della sera e in direzione sud-ovest. Vista l’imprevedibilità delle condizioni meteorologiche e della natura stessa delle comete, è consigliabile pianificare più sessioni di osservazione. Dal punto di vista scientifico, la cometa rappresenta una straordinaria opportunità per studiare la composizione della chioma, le dinamiche della coda e l’interazione con il vento solare. Le immagini già ottenute dall’astrofotografo australiano Michael Mattiazzo hanno evidenziato una coda ben strutturata, segno di processi fisici complessi.

In sintesi, l’evento di ottobre 2025 rappresenta un’occasione irripetibile per ammirare un autentico spettacolo celeste. Che siate esperti di astronomia o semplici curiosi, non lasciatevi sfuggire l’opportunità di osservare la cometa C 2025 R2 SWAN e di vivere un’esperienza che, per la maggior parte di noi, resterà unica nella vita.