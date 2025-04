Cometa Swan: uno spettacolo celeste visibile a occhio nudo il 1° maggio 2025

Un evento astronomico straordinario è previsto per la primavera del 2025: la cometa Swan, identificata ufficialmente come C/2025 F2, offrirà uno spettacolo visibile a occhio nudo. Questo raro fenomeno sarà al suo massimo splendore il primo maggio 2025, attirando l’attenzione di appassionati e astronomi professionisti in tutto il mondo.

Un viaggio celeste unico

La cometa, scoperta tra la fine di marzo e l’inizio di aprile 2025 grazie allo strumento Solar Wind Anisotropies (Swan) della sonda Soho, ha già catturato l’interesse della comunità scientifica. I tre scopritori, Vladimir Bezugly, Michael Mattiazzo e Rob Matson, l’hanno individuata mentre attraversava la costellazione di Andromeda. Attualmente, la osservazione astronomica è possibile con telescopi o binocoli di alta qualità, specialmente nelle prime ore del mattino.

Tempistiche e visibilità

A partire dal 27 aprile 2025, la cometa sarà visibile anche di sera. Intorno alle 21:00, si potrà osservare a circa 10 gradi sopra l’orizzonte occidentale, nella regione celeste compresa tra le costellazioni del Perseo e del Triangolo. Un riferimento utile per individuarla sarà la stella Aldebaran nel Toro, dalla quale la cometa dista circa 20-25 gradi angolari. Durante il picco di luminosità, si stima che raggiungerà una magnitudine 5, rendendola visibile anche senza strumenti ottici in aree con cieli poco inquinati.

Un’orbita eccezionale

La traiettoria della cometa Swan è straordinaria. Con un’orbita altamente ellittica, si avvicina al Sole (perielio) a soli 0,33 unità astronomiche e si allontana fino a 33.106 unità astronomiche nella nube di Oort. Questo viaggio, che richiede oltre due milioni di anni per essere completato, rende il suo passaggio un evento irripetibile per la nostra generazione. Il perielio 1 maggio 2025 sarà un momento chiave per osservare la cometa al massimo della sua luminosità.

Condizioni di visibilità per emisferi

La particolare inclinazione dell’orbita della cometa, quasi perpendicolare al piano dell’eclittica, favorirà inizialmente gli osservatori dell’emisfero settentrionale. Dopo il primo maggio, con il raggiungimento del perielio nella costellazione del Toro, le migliori condizioni di visibilità si sposteranno verso l’emisfero australe, offrendo a un nuovo pubblico la possibilità di ammirare questo spettacolo cosmico.

Preparativi per un evento raro

Astrofili e professionisti stanno già predisponendo attrezzature e piani per documentare questo fenomeno. La cometa Swan rappresenta un’opportunità irripetibile per osservare uno degli spettacoli più affascinanti che il cosmo ci offre. Per gli appassionati, il breve periodo di visibilità prima che la cometa riprenda il suo lungo viaggio nel sistema solare sarà un momento da non perdere.