Con Android 17 non dovrai più dare tutta la rubrica a un’app: la novità che migliora davvero la privacy

Una delle richieste più invasive che arrivano dalle app sullo smartphone riguarda la rubrica, perché basta un permesso dato con leggerezza per consegnare nomi, numeri ed email di decine o centinaia di persone a un servizio che magari non ne ha davvero bisogno.

Con Android 17 Google prova a cambiare proprio questo meccanismo introducendo un nuovo sistema di selezione dei contatti pensato per rendere l’accesso molto più limitato e controllabile. La logica è semplice: invece di concedere a un’app l’apertura completa della rubrica, l’utente potrà scegliere solo i contatti da condividere e, in certi casi, persino solo i dati strettamente necessari, come il numero di telefono o l’indirizzo email.

È una modifica che può sembrare tecnica, ma ha un impatto molto concreto sulla vita quotidiana. Oggi molte app chiedono accesso ai contatti per invitare amici, compilare rapidamente un profilo, suggerire persone da aggiungere o sincronizzare una funzione social. Il problema è che, una volta ottenuto il permesso tradizionale, l’accesso può diventare molto più ampio di quanto serva davvero. Con il nuovo Contact Picker, invece, il controllo torna molto più nelle mani dell’utente.

Che cosa cambia davvero con il nuovo Contact Picker

La novità di Android 17 segue la stessa filosofia già vista con il selettore delle foto: non più permessi larghi e poco trasparenti, ma una condivisione più precisa e mirata. In pratica, quando un’app chiederà accesso alla rubrica, non sarà più obbligatorio aprire tutto il database dei contatti. Sarà possibile selezionare uno o più nominativi specifici e autorizzare solo i campi utili per quella funzione.

Questo significa, per esempio, che un’app potrebbe ottenere soltanto un numero o soltanto una email, senza vedere l’intera scheda di un contatto. Per il lettore comune è questo il cuore della novità: meno esposizione inutile dei dati e meno possibilità che informazioni personali finiscano condivise in blocco quando non ce n’è alcun bisogno.

Un altro aspetto importante è che questo accesso non nasce per restare aperto in modo permanente. Google ha previsto una forma di lettura temporanea, pensata per ridurre ancora di più la quantità di dati disponibili alle app oltre il tempo strettamente necessario. È un passaggio rilevante perché sposta Android verso un modello più prudente: non solo meno dati condivisi, ma anche meno dati accessibili a lungo.

Perché questa novità conta più di quanto sembri

La rubrica è uno degli spazi più delicati del telefono, perché non contiene soltanto informazioni personali dell’utente, ma anche dati di altre persone: familiari, colleghi, clienti, amici, medici, scuole, contatti di lavoro. Quando si concede accesso completo a questo archivio, non si stanno condividendo soltanto informazioni proprie. È proprio per questo che una gestione più granulare dei permessi ha un valore così alto.

Per molte persone la privacy sullo smartphone viene ancora percepita come qualcosa di astratto, quasi invisibile, ma in realtà passa spesso da scelte piccole e ripetute. Un tasto premuto in fretta, un permesso dato senza leggere, un’autorizzazione concessa “tanto per far funzionare l’app”. Android 17 prova a intervenire su questo punto con una soluzione che non chiede all’utente di diventare esperto, ma rende più facile dire sì solo a ciò che serve davvero.

C’è poi un altro elemento utile: il nuovo sistema supporterà anche la scelta di contatti presenti in altri profili utente del dispositivo, compresi profili di lavoro, profili clonati e spazi privati. È un dettaglio meno visibile per il grande pubblico, ma importante per chi usa lo smartphone in modo più articolato e vuole mantenere separati i diversi ambienti senza rinunciare alla comodità.

Una piccola modifica che può cambiare molte abitudini

Naturalmente il successo di questa novità dipenderà anche da come le app decideranno di adottarla. Google sta spingendo gli sviluppatori a chiedere solo i campi strettamente necessari, perché è da lì che passa il miglior equilibrio tra esperienza d’uso e sicurezza. Se questa impostazione verrà seguita davvero, Android 17 potrebbe ridurre una delle concessioni più automatiche e meno controllate che oggi avvengono sugli smartphone.

Alla fine non è una funzione spettacolare, non cambia l’aspetto del telefono e non porta effetti scenografici, ma tocca un punto molto serio dell’uso quotidiano. E spesso le novità più utili sono proprio queste: quelle che non si notano subito a colpo d’occhio, ma che aiutano a proteggere meglio dati personali e relazioni digitali senza complicare la vita a chi usa il telefono ogni giorno.