Con la funzione Chat Segreta su WhatsApp ora puoi parlare anche con chi non è iscritto

Attraverso la funzione Chat Segreta su WhatsApp, adesso potrai parlare anche con chi non è direttamente iscritto all’app.

Da tempo, WhatsApp rappresenta uno standard nella messaggistica globale, ma il suo funzionamento si è sempre basato su un presupposto preciso: entrambi gli utenti devono essere registrati. Questo vincolo ha reso necessario, negli anni, ricorrere a strumenti alternativi quando si trattava di contattare chi non utilizza l’app.

Per aggirare questa limitazione, la piattaforma ha già introdotto sistemi indiretti, come l’invio di inviti tramite SMS contenenti un link per scaricare l’applicazione. Una soluzione funzionale, ma che richiede comunque un passaggio aggiuntivo e l’ingresso completo nell’ecosistema.

Ora però il gruppo Meta sta testando un approccio diverso, più immediato. L’obiettivo è rendere possibile una comunicazione diretta anche con utenti esterni, senza obbligarli a installare l’app o creare un account.

Come funziona la nuova funzione “Guest Chat”

Il nuovo sistema, ancora in fase di test, introduce la cosiddetta “Guest Chat”, una modalità che cambia in modo significativo il funzionamento tradizionale della piattaforma.

Un utente registrato può generare un link direttamente dall’app e condividerlo tramite SMS o email. Chi riceve il collegamento può aprirlo in un browser, accedere a una finestra di chat e iniziare a comunicare senza dover scaricare nulla. L’accesso avviene inserendo semplicemente un nome e accettando i termini di utilizzo, senza ulteriori passaggi.

All’interno della conversazione, il partecipante viene identificato come “ospite”, con un’indicazione chiara che segnala la mancata registrazione. Questo mantiene una distinzione tra utenti tradizionali e temporanei, preservando una parte della struttura originaria del servizio.

Un elemento rilevante è che l’iniziativa della conversazione resta in mano all’ospite, che deve aprire il link e avviare il dialogo. Non si tratta quindi di un sistema invasivo, ma di una modalità controllata che richiede un’azione esplicita da parte del destinatario.

Un cambiamento strategico per Meta

Questa evoluzione rappresenta un passaggio significativo per Meta, perché modifica uno dei pilastri su cui si è costruito il successo di WhatsApp: l’identificazione tramite numero di telefono e la registrazione completa.

L’introduzione di una comunicazione “ibrida”, che include anche utenti non registrati, apre a nuove possibilità. Le aziende, ad esempio, potrebbero sfruttare questa funzione per raggiungere clienti che non utilizzano WhatsApp, mantenendo comunque una forma di interazione diretta e immediata.

Allo stesso tempo, le API già utilizzate in ambito business consentono di convertire notifiche in SMS, garantendo che il messaggio arrivi anche al di fuori dell’app. Con la “Guest Chat”, questo approccio viene ulteriormente ampliato, creando un ponte tra messaggistica tradizionale e digitale.

Espansione dei test e obiettivi di mercato

Dopo una prima fase di sperimentazione su dispositivi Android, Meta sta estendendo i test anche agli ambienti Apple e alle versioni browser, segno di un progetto che punta a una diffusione più ampia.

Uno degli obiettivi dichiarati riguarda mercati come gli Stati Uniti, dove WhatsApp non ha ancora la stessa penetrazione registrata in Europa o America Latina. Offrire un accesso senza registrazione potrebbe ridurre le barriere iniziali, facilitando l’ingresso di nuovi utenti nell’ecosistema.

Il passaggio da piattaforma chiusa a sistema più aperto non è solo una scelta tecnica, ma una strategia che riflette l’evoluzione della comunicazione digitale. In un contesto in cui le app competono per attenzione e semplicità d’uso, ridurre i passaggi necessari per iniziare una conversazione diventa un fattore decisivo.