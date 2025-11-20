Corri da Lidl: il caricabatterie Ultimate Speed è in super sconto fino al 23 novembre

Da venerdì 21 novembre a domenica 23 novembre, Lidl propone una nuova offerta particolarmente interessante per chi vuole prendersi cura della propria auto senza spendere troppo. In promozione arriva infatti il caricabatterie per auto Ultimate Speed, un dispositivo utile per mantenere la batteria efficiente soprattutto in vista dell’inverno.
Il prezzo è davvero competitivo: 24,99€, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo originale di 39,99€. Un’occasione che può tornare comoda sia a chi ha un’auto con batteria datata, sia a chi vuole prevenire imprevisti nelle giornate più fredde.
Caratteristiche del caricabatterie
Il modello Ultimate Speed è pensato per garantire sicurezza e semplicità d’uso. Tra le funzionalità principali troviamo:
- Protezione contro inversione di polarità
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da sovraccarico
- Adatto a batterie da 12 V con capacità da 8 a 250 Ah
- Lunghezza dei cavi elettrici:
- Cavo con morsetti: 2 × 1,90 m
- Cavo di alimentazione con spina: 1,8 m
- Display digitale per monitorare lo stato di carica
- Compatibile sia per automobili che per diversi veicoli con batteria 12 V
Il prodotto include anche una garanzia di 3 anni, un dettaglio non da poco per un dispositivo di questa categoria.
Perché può essere utile
Con le basse temperature in arrivo, le batterie auto possono soffrire e scaricarsi più facilmente. Avere un caricabatterie affidabile in garage permette di evitare situazioni spiacevoli e costose, risparmiando tempo e denaro. L’Ultimate Speed proposto da Lidl è un’opzione economica e dotata delle tutele di sicurezza fondamentali.
Disponibilità limitata
L’offerta è valida solo dal 21 al 23 novembre e, come spesso accade con le promozioni Lidl, la disponibilità può variare in base al punto vendita. Considerato il prezzo molto aggressivo, è probabile che il prodotto vada a ruba rapidamente.
