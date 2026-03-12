Cos'è la "modalità per adulti" di ChatGPT e quando OpenAI la lancerà sul mercato: c'è grossa attesa

Nel panorama in continua evoluzione dell’intelligenza artificiale, OpenAI ha deciso di posticipare il lancio del “modo adulto” di ChatGPT.

Questo annuncio arriva a seguito di diverse difficoltà incontrate durante lo sviluppo e le preoccupazioni legate a possibili implicazioni etiche e legali.

Sam Altman, CEO di OpenAI, aveva introdotto questa versione di ChatGPT già nell’ottobre del 2025, con l’intenzione di trattare gli adulti come tali, consentendo la generazione di contenuti più espliciti, inclusi elementi di natura erotica. Il progetto ha subito una serie di rallentamenti. Inizialmente, il lancio era previsto per il dicembre dello stesso anno, ma fu rinviato dopo che OpenAI decise di concentrare le sue risorse sul miglioramento del chatbot tradizionale, a causa della crescente concorrenza di Gemini, l’intelligenza artificiale di Google.

Pochi mesi dopo, un portavoce di OpenAI ha confermato che la variante per adulti non verrà rilasciata a breve, in quanto l’azienda si sta focalizzando su aspetti più urgenti, come il miglioramento delle capacità cognitive e della personalità del chatbot. Altman ha ribadito che, pur credendo fermamente nel principio di trattare gli adulti come tali, l’esperienza complessiva desiderata richiederà ancora del tempo per essere perfezionata.

Le preoccupazioni etiche e legali dietro il “modo adulto”

Nonostante la promessa di un chatbot per adulti che possa intrattenere conversazioni piccanti, OpenAI è ben consapevole dei rischi legati a una tale implementazione. La gestione della verifica dell’età è un punto cruciale: sarà necessario un sistema robusto per accertare che l’utente sia effettivamente un adulto prima di sbloccare il contenuto esplicito, in modo da evitare l’accesso non autorizzato da parte di minori. Anche con misure di sicurezza, ci sono sempre timori relativi all’abuso di questi contenuti e alla possibilità che vengano utilizzati per scopi illeciti.

Inoltre, esistono dubbi riguardo agli impatti sociali e psicologici di un chatbot che può generare contenuti erotici, un tema che ha già suscitato accesi dibattiti. Non è un caso che altri chatbot, come Grok di xAI, abbiano già affrontato polemiche per la diffusione di contenuti inappropriati, inclusi video e immagini non adatti a un pubblico minorenne.

Nonostante i ritardi, altre piattaforme simili hanno già lanciato funzionalità di chat esplicita. Grok, sviluppato dalla compagnia di Elon Musk, ha introdotto il “modo piccante” che consente non solo conversazioni audaci, ma anche la creazione di contenuti visivi espliciti. Queste mosse sembrano essere il futuro in cui l’intelligenza artificiale e il chatbot non sono più solo strumenti di lavoro, ma anche di intrattenimento, affrontando nuove nicchie di mercato.

Con un potenziale di rischio significativo, OpenAI ha scelto di procedere con cautela, preferendo garantire un’adeguata sicurezza prima di aprire porte che potrebbero risultare pericolose, se non gestite correttamente. Nel frattempo, l’azienda continuerà a perfezionare il modello di base di ChatGPT, migliorando la sua intelligenza, empatia e capacità di adattarsi alle diverse esigenze degli utenti.

Il lancio del “modo adulto” di ChatGPT, quindi, resta sospeso e il pubblico dovrà attendere ulteriori sviluppi, mentre OpenAI lavora per garantire che il prodotto finale non solo rispetti gli standard etici, ma possa davvero offrire un’esperienza di valore per i suoi utenti.