Così la USB C trasforma lo smartphone in molto di più: le funzioni che non conosce nessuno e che aumentano le prestazioni

Una delle funzioni meno conosciute è la ricarica inversa: collegando due telefoni con cavo USB-C, il dispositivo con più batteria può trasferire energia all’altro. La potenza non è elevata — tra 4,5 e 7,5W — ma può essere utile in emergenza. Alcuni modelli Android come Samsung Galaxy, OnePlus, Xiaomi e Oppo supportano già questa funzione, mentre Apple l’ha introdotta a partire dagli iPhone 15.

Oltre ai telefoni, i power bank USB-C compatibili con USB-PD possono alimentare anche notebook e tablet. I caricabatterie moderni negoziano automaticamente tensione e amperaggio, permettendo a un power bank da 65W di ricaricare un laptop, a patto di usare cavi con chip e-marker per gestire potenze elevate superiori a 60W.

Trasformare lo smartphone in una workstation

Grazie alla modalità USB Host, molti smartphone Android e iPhone recenti possono collegare tastiere, mouse, chiavette USB e interfacce audio. Ciò consente di:

Usare una tastiera meccanica sul telefono;

Collegare memorie esterne per trasferire file;

Collegare microfoni professionali o DAC per audio lossless;

Controllare il dispositivo con mouse esterni.

Queste funzionalità rendono possibile creare una vera postazione di lavoro mobile, utile per chi produce contenuti o lavora in mobilità.

Molti smartphone supportano anche connessione Ethernet cablata tramite adattatori USB-C/Ethernet, garantendo maggiore stabilità per streaming, gaming cloud o videoconferenze. Alcuni adattatori arrivano a velocità di 1 Gbps e funzionano sia con Android sia con iPhone recenti.

Per l’audio, la USB-C permette di collegare DAC esterni per ascolto lossless, con qualità superiore rispetto ai convertitori integrati negli smartphone. Cuffie professionali possono essere pilotate con risoluzioni fino a 32-bit/384kHz, rendendo il telefono una vera console audio portatile.

Registrazione video e archiviazione diretta

Su iPhone Pro e alcuni dispositivi Android avanzati è possibile registrare video 4K direttamente su SSD esterni tramite USB-C. Grazie agli standard USB 3.x, grandi file ProRes possono essere salvati direttamente su unità esterne senza passare dalla memoria interna, liberando spazio e aumentando l’efficienza.

La USB-C oggi gestisce alimentazione, trasferimento dati, audio professionale, video ad alta risoluzione e connessioni di rete. Con l’obbligo adottato anche da Apple e la diffusione di accessori compatibili, questo connettore universale sta diventando uno degli standard tecnologici più versatili dell’elettronica moderna, trasformando gli smartphone in strumenti potenti e multifunzionali.