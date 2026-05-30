Si inserisce prima il cavo al telefono o il caricatore alla presa? L'ordine è fondamentale quando si carica lo smartphone

Quando si inserisce un caricatore nella presa di corrente, nel primo istante può verificarsi un picco di tensione che supera la tensione operativa del telefono. La durata è di pochi millisecondi, ma se in quel momento il cavo è già collegato allo smartphone, quel picco viene trasmesso direttamente al dispositivo. Questo è il meccanismo alla base della raccomandazione documentata da Huawei: collegare prima il caricatore alla presa, poi il cavo al telefono.

I possibili effetti di un picco di tensione trasmesso allo smartphone includono una riduzione della durata della batteria, il blocco del sistema (freeze), riavvii involontari, sfarfallio dello schermo e danni ai circuiti interni. Nei casi più gravi, possono verificarsi cali di prestazioni e perdita di dati. Non si tratta di scenari necessariamente frequenti, ma sono documentati come conseguenze dirette dell’esposizione ripetuta a sovratensioni.

Si inserisce prima il cavo o il caricatore?

La sequenza corretta è quindi: caricatore alla presa per primo, poi cavo al telefono. La stessa logica si applica in senso inverso allo scollegamento: quando la ricarica è completata, va rimosso prima il cavo dal telefono e solo successivamente il caricatore dalla presa. Huawei spiega che staccare il caricatore dalla corrente con il cavo ancora connesso al telefono può generare un momentaneo flusso di corrente inverso che, analogamente al picco in entrata, accorcia la vita della batteria e può causare altri problemi.

Apple, nei propri materiali di supporto, non indica alcun ordine specifico di connessione: si limita a indicare di collegare il telefono tramite cavo e alimentatore compatibile, senza specificare quale dei due va inserito prima. Questo non significa che il problema non esista, ma che Apple non lo ritiene abbastanza rilevante da documentarlo esplicitamente — una differenza di approccio che vale la pena notare.

Un dato laterale interessante riguarda le prove sul fast charging. Un test condotto dal canale YouTube HTX Studio su iPhone e dispositivi Android, nell’arco di 500 cicli di ricarica — corrispondenti a circa un anno e mezzo di uso normale — ha rilevato che la ricarica rapida non provoca un deterioramento significativamente maggiore della batteria rispetto alla ricarica standard. Il problema della sequenza di collegamento, quindi, è separato e indipendente dal tipo di carica.

L’osservazione contro-intuitiva è che la maggior parte degli utenti non segue mai questa procedura, e i telefoni continuano a funzionare. Questo non smentisce il rischio, ma lo ridimensiona nella quotidianità: i moderni circuiti di protezione integrati negli smartphone mitigano parzialmente l’esposizione alle sovratensioni. La raccomandazione di Huawei si riferisce alla riduzione del rischio, non all’eliminazione di un pericolo immediato e certo.

Il problema si amplifica con i caricatori di terze parti a basso costo, che spesso non rispettano gli standard di sicurezza e producono picchi di tensione più pronunciati rispetto agli alimentatori certificati. In quei casi, l’ordine di connessione diventa più rilevante proprio perché il dispositivo riceve una corrente meno stabile. La porta di ricarica è uno dei componenti più sollecitati meccanicamente ed elettricamente nello smartphone. La sua usura determina spesso l’obsolescenza pratica del dispositivo prima ancora che quella tecnologica.