Da quattro anni in camper con 100 euro a settimana: la scelta radicale di una coppia

C’è chi la definisce una fuga, chi invece la chiama soluzione, vivere in un camper non è più un’idea ma una risposta concreta a un problema .

Per alcuni, come Juanma e Tony, non è una parentesi: è diventato un nuovo modo di stare al mondo. La loro storia parte da una situazione che si ripete sempre più spesso: affitti insostenibili, stipendi che non tengono il passo e una quotidianità fatta di pressione continua. Quattro anni fa hanno deciso di cambiare tutto. Hanno lasciato la loro casa, acquistato un vecchio furgone e iniziato a trasformarlo in uno spazio abitabile. Oggi vivono in appena cinque metri quadrati. Lo hanno chiamato “La Leoneta”.

Dentro quel piccolo spazio c’è tutto: un letto pieghevole, una cucina essenziale, una toilette a secco progettata da loro e soluzioni ingegnose per ogni angolo. Niente doccia fissa: al suo posto una piscina pieghevole, una tenda e una pompa d’acqua portatile. Scelte che sembrano estreme, ma che rispondono a esigenze precise, anche legate alla salute.

Tony convive con la fibromialgia, Juanma con il diabete. Eppure raccontano che proprio questo cambiamento ha migliorato la loro qualità di vita. Meno stress, meno spese, meno vincoli. Una quotidianità diversa, che non passa più da bollette e scadenze.

Quanto costa davvero vivere così

Il dato che colpisce è quello economico. Dopo un investimento iniziale di circa 11.000 euro tra acquisto e adattamenti, le spese si sono drasticamente ridotte. Il camper è alimentato da una batteria al litio da 200 Ah e da un pannello solare da 400 W. Risultato: niente bolletta elettrica.

Per il gas utilizzano appena due bombole di butano all’anno. Il riscaldamento è a gasolio, ma con consumi minimi. Alla fine, la spesa complessiva si aggira intorno ai 100 euro a settimana. Una cifra che, confrontata con il mercato immobiliare attuale, cambia completamente la prospettiva.

Ma il punto non è solo economico. Vivere in un camper obbliga a rivedere tutto: abitudini, ritmi, bisogni. Lo spazio limitato impone una selezione continua. Si tiene solo ciò che serve davvero. E questo, raccontano, ha un effetto diretto anche sulla mente.

Prima vivevano in una routine fatta di lavoro, stress e rincorsa continua. Oggi il tempo ha un peso diverso. Non si tratta di una vita facile — le difficoltà restano, soprattutto logistiche — ma è una vita più controllabile.

Quella di Juanma e Tony non è più una storia isolata. Sempre più persone stanno valutando soluzioni alternative, dai camper ai furgoni camperizzati fino ai kit che trasformano auto comuni in mini abitazioni mobili. Non per spirito d’avventura, ma per necessità.

Il fenomeno si inserisce in un contesto più ampio, dove il concetto stesso di casa sta cambiando. Non più solo un luogo stabile, ma qualcosa di adattabile, mobile, essenziale.

Eppure resta una domanda aperta: è davvero una scelta libera, o è il risultato di un sistema che non offre alternative sostenibili? Per chi osserva da fuori può sembrare una vita ridotta. Per chi la vive, invece, è spesso l’unico modo per tornare a respirare.