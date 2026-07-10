Dacia Bigster a 189 euro: come funziona l'offerta con reso

Dacia Bigster a 189 euro al mese: l’offerta con reso che conviene capire bene prima di firmare

Se stai cercando un SUV ibrido spazioso senza spendere una fortuna ogni mese, probabilmente ti sei già imbattuto nella promozione Dacia Bigster a 189 euro al mese. Il numero colpisce, è vero. Ma come funziona davvero questa formula? Cosa si nasconde dietro quella rata mensile così bassa? E soprattutto, conviene? Prima di mettere la firma su qualsiasi contratto, vale la pena capire ogni dettaglio — perché le offerte di finanziamento con opzione di reso hanno una struttura precisa che non sempre emerge a prima vista.

Cos’è la Dacia Bigster e perché fa parlare di sé

La Dacia Bigster è un SUV a 5 posti disponibile in diverse motorizzazioni: ibrida, benzina e GPL. È un modello 2025 che si posiziona come una delle proposte più interessanti nel segmento dei SUV di medie dimensioni, grazie a un rapporto qualità-prezzo tipicamente associato al marchio rumeno del gruppo Renault.

Il prezzo di listino parte da 24.800 euro per la versione mild hybrid da 140 cv nella configurazione Essential. Le emissioni di CO₂ variano da 104 a 137 g/km a seconda della motorizzazione scelta, mentre il consumo nel ciclo misto oscilla tra 4,6 e 7,2 litri per 100 km. Dati che posizionano il Bigster in modo competitivo rispetto alla concorrenza, soprattutto per chi cerca un SUV ibrido senza rinunciare alla praticità di un motore a GPL o benzina come alternativa.

Puoi consultare tutte le motorizzazioni disponibili e le specifiche tecniche direttamente sul sito ufficiale Dacia Italia.

Come funziona l’offerta Dacia Bigster a 189 euro al mese

Ecco il punto fondamentale: la rata di 189 euro al mese non è un acquisto tradizionale a rate. Si tratta di una formula di finanziamento strutturata, nota nel settore come “leasing privato” o “finanziamento con valore futuro garantito”, che include un’opzione di reso finale del veicolo.

La struttura dell’offerta è la seguente:

Anticipo iniziale: 7.260 euro da versare al momento della firma

7.260 euro da versare al momento della firma Rate mensili: 189 euro per 36 mesi (3 anni)

189 euro per 36 mesi (3 anni) TAN: 4,99%

4,99% TAEG: 6,04%

6,04% Maxi-rata finale: 18.752 euro oppure restituzione del veicolo

In pratica, alla scadenza dei 36 mesi hai due possibilità: pagare la maxi-rata finale di 18.752 euro e diventare proprietario a tutti gli effetti del Bigster, oppure restituire l’auto al concessionario senza ulteriori costi (nel rispetto delle condizioni contrattuali). Questa seconda opzione è quella che rende la rata mensile così contenuta: stai essenzialmente “pagando l’utilizzo” del veicolo per tre anni, non il suo valore pieno.

L’offerta è valida fino al 31 agosto 2026, quindi c’è ancora tempo per valutarla con attenzione.

Quanto si spende in totale? Facciamo i conti

Quando si parla di dacia bigster 189 euro, il numero che appare in pubblicità è solo una parte del quadro. Calcoliamo l’esborso complessivo nelle due ipotesi.

Scenario 1: restituisci il veicolo

Se alla fine dei 36 mesi scegli di rendere l’auto, avrai versato:

7.260 euro di anticipo

36 × 189 euro = 6.804 euro di rate

Totale: 14.064 euro per tre anni di utilizzo di un SUV ibrido

Tradotto, è come pagare circa 390 euro al mese tutto compreso (anticipo spalmato sul periodo). Non è economicissimo in assoluto, ma per un SUV di questo segmento e con questa dotazione, è una cifra competitiva.

Scenario 2: paghi la maxi-rata e tieni l’auto

Immagine generata con AI

Se invece decidi di acquistare definitivamente il Bigster al termine del contratto:

7.260 euro di anticipo

6.804 euro di rate

18.752 euro di maxi-rata finale

Totale: 32.816 euro

Considerando il prezzo di listino di partenza a 24.800 euro, la differenza rappresenta il costo degli interessi applicati nel periodo di finanziamento, coerente con un TAEG del 6,04%.

A chi conviene questa formula e a chi no

La formula con opzione di reso — quella che rende possibile parlare di dacia bigster 189 euro con una rata così bassa — ha senso in scenari precisi.

Conviene se:

Vuoi guidare un’auto nuova ogni tre anni senza preoccuparti della svalutazione

Non hai intenzione di percorrere chilometraggi eccessivi (i contratti di questo tipo prevedono generalmente un limite annuo)

Preferisci una rata mensile bassa e gestibile, pur versando un anticipo significativo

Non sai ancora se vuoi tenere l’auto a lungo termine

Conviene meno se:

Vuoi essere proprietario del veicolo fin dal primo giorno

Percorri molti chilometri l’anno e rischi di sforare i limiti contrattuali

Non hai liquidità per l’anticipo di 7.260 euro

Preferisci un finanziamento classico con costo totale inferiore

Cosa verificare prima di sottoscrivere l’offerta

La promozione Dacia Bigster a 189 euro al mese è una delle più discusse nel segmento SUV in questo periodo, ma come ogni offerta finanziaria richiede attenzione ai dettagli. Ecco cosa controllare:

Chilometraggio massimo annuo: verifica il limite incluso nel contratto e il costo per ogni chilometro in eccesso

verifica il limite incluso nel contratto e il costo per ogni chilometro in eccesso Condizioni per il reso: l’auto deve essere restituita in buono stato, senza danni oltre la normale usura

l’auto deve essere restituita in buono stato, senza danni oltre la normale usura Motorizzazione inclusa nell’offerta: la promozione si applica a versioni specifiche; chiedi al concessionario quale allestimento è coperto

la promozione si applica a versioni specifiche; chiedi al concessionario quale allestimento è coperto Spese accessorie: bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria restano a carico del conducente

Per un confronto diretto con altri dealer e verificare eventuali variazioni locali dell’offerta, puoi consultare anche la pagina di Gibiauto dedicata alle promozioni Dacia Bigster.

Il Bigster vale davvero questi numeri?

Al di là della formula finanziaria, la Dacia Bigster si presenta come un SUV completo: 5 posti reali, motorizzazioni multiple tra cui l’ibrida da 140 cv con emissioni a partire da 104 g/km, e un prezzo base di 24.800 euro che rimane tra i più competitivi nella categoria. Per chi cerca un’auto familiare versatile senza i prezzi dei marchi premium, il Bigster rappresenta una scelta concreta e razionale.

Se stai valutando seriamente questa promozione, il consiglio pratico è di recarsi in concessionaria con i calcoli già fatti, chiedere il documento informativo europeo standardizzato (SECCI) del finanziamento e confrontare il TAEG con eventuali alternative. L’offerta dacia bigster 189 euro è valida fino al 31 agosto 2026: c’è tempo per ragionare senza fretta, ma non così tanto da rimandare all’infinito la decisione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.