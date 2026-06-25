Dal 1° settembre il nome utente non funziona più: chi deve intervenire ora sull'account Spotify

Il vecchio metodo basato sul nome utente non sarà più utilizzabile e verrà progressivamente sostituito da modalità di login più moderne e sicure.

La modifica riguarda esclusivamente la fase di autenticazione e non avrà alcun impatto su playlist, cronologia d’ascolto e contenuti salvati, che resteranno invariati all’interno degli account.

Addio username: cosa cambia davvero

Il cambiamento principale è la disattivazione del login tramite nome utente, che non verrà più riconosciuto come metodo valido per accedere.

Al suo posto, gli utenti potranno entrare nel proprio profilo utilizzando:

indirizzo e-mail associato all’account

accesso tramite Google

accesso tramite Apple o Facebook

Il nuovo sistema punta a semplificare l’esperienza di accesso e a ridurre i problemi legati a credenziali obsolete o meno sicure.

Chi deve intervenire subito sul proprio account

Non tutti gli utenti sono coinvolti nello stesso modo. Chi già accede tramite e-mail o servizi esterni non dovrà fare nulla.

La situazione riguarda invece chi utilizza ancora il vecchio login basato esclusivamente sul nome utente: in questo caso sarà necessario aggiornare le impostazioni, perché dopo la scadenza l’accesso potrebbe essere bloccato.

La piattaforma ha infatti chiarito che, senza un metodo di accesso valido e aggiornato, non sarà più possibile entrare nell’account.

Per evitare problemi è consigliato controllare subito la propria configurazione. Le operazioni principali riguardano la sezione dedicata ai dati personali e alla sicurezza.

È importante:

verificare che l’ e-mail sia corretta e aggiornata

controllare i metodi di accesso attivi

aggiungere eventuali sistemi di login alternativi

salvare sempre le modifiche effettuate

In alcuni casi può essere richiesta una nuova autenticazione per confermare le modifiche di sicurezza.

La scelta rientra in un processo di aggiornamento generale dei sistemi digitali. L’obiettivo è rendere l’accesso più semplice, ridurre gli errori e aumentare la sicurezza, puntando su metodi di autenticazione più moderni e standardizzati.

Il cambiamento introdotto da Spotify non modifica l’esperienza d’ascolto, ma solo le modalità di accesso. Il punto cruciale è verificare per tempo le proprie credenziali: chi non aggiorna il profilo rischia di non poter più accedere dopo il 1° settembre.