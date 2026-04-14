Dimenticate "Ctrl+V": esiste una combinazione migliore per incollare il testo

Nel lavoro quotidiano con Microsoft Word, ci sono gesti che si ripetono centinaia di volte senza pensarci. Copiare e incollare è uno di questi.

Un’azione automatica, quasi invisibile, che però nasconde ancora margini di miglioramento. Perché se è vero che l’interfaccia del programma è rimasta familiare negli anni, è altrettanto vero che alcune funzionalità continuano a sfuggire anche agli utenti più esperti.

Chi utilizza Word conosce bene le classiche combinazioni da tastiera: Ctrl+C per copiare e Ctrl+V per incollare. Un automatismo consolidato, che però porta con sé un problema ricorrente. Quando si incolla un testo, infatti, non si trasferiscono solo le parole, ma anche tutta la formattazione originale: caratteri, colori, dimensioni, stili.

Questo significa ritrovarsi con documenti disomogenei, soprattutto quando si lavora con contenuti provenienti da fonti diverse come email, siti web o altri file. Per anni, la soluzione è stata manuale: clic destro, selezione di “Incolla solo testo” oppure utilizzo di opzioni come “Unisci formattazione”.

Oggi, però, questo passaggio è diventato superfluo. Esiste una scorciatoia che consente di ottenere lo stesso risultato in modo immediato: Ctrl + Shift + V. Una combinazione semplice che permette di incollare solo il testo pulito, eliminando ogni traccia della formattazione originale.

Una funzione introdotta in silenzio ma sempre più utile

Questa scorciatoia è stata introdotta nel 2023 all’interno dell’ecosistema Microsoft Office, ma non ha ricevuto grande visibilità. Eppure il suo impatto è evidente, soprattutto per chi lavora con documenti complessi o deve mantenere uno stile coerente.

Il vantaggio è pratico e immediato: si evita di dover correggere manualmente font e dimensioni, riducendo il rischio di errori e velocizzando il flusso di lavoro. In ambito professionale, dove il tempo è una risorsa, anche pochi secondi risparmiati su operazioni ripetitive possono fare la differenza.

L’introduzione di questa funzione ha comportato anche una revisione di alcune combinazioni da tastiera storiche. Alcuni comandi sono stati riassegnati, creando inizialmente confusione tra gli utenti più abituati ai vecchi schemi.

Tra le modifiche meno intuitive, c’è quella che riguarda la finestra “Incolla speciale”, ora accessibile con combinazioni più complesse e meno immediate. Un cambiamento che, nella pratica, spinge ancora di più verso l’utilizzo diretto della nuova scorciatoia.

Non tutti, però, apprezzano questa evoluzione. Per chi preferisce mantenere le vecchie abitudini, resta comunque possibile personalizzare le scorciatoie dalle impostazioni di Word, adattando il programma alle proprie esigenze.

Un piccolo gesto che cambia il modo di lavorare

A prima vista può sembrare un dettaglio. In realtà, è uno di quei cambiamenti che incidono sul lavoro quotidiano più di quanto si pensi. Eliminare la formattazione in fase di incolla significa avere documenti più ordinati, meno interventi manuali e una maggiore fluidità nella scrittura.

È anche un esempio di come strumenti che utilizziamo da anni possano ancora sorprendere, introducendo miglioramenti silenziosi ma concreti. Funzioni che non vengono pubblicizzate, ma che una volta scoperte diventano difficili da ignorare.

E forse è proprio questo il punto: nel software che usiamo ogni giorno, spesso il vero salto di qualità non arriva dalle grandi novità visibili, ma da quei dettagli nascosti che cambiano il ritmo delle nostre abitudini senza che ce ne accorgiamo davvero.