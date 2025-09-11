Disney+ a 2,99 € per 3 mesi: offerta shock da non perdere fino al 27 settembre

Claudio Gelisi
Pubblicato il 11 set 2025
Hai solo fino al 27 settembre 2025 per assicurarti Disney+ a 2,99 € al mese per 3 mesi. Vuoi sapere come approfittarne? Ecco tutto ciò che devi sapere per attivare questa offerta limitata, cosa comporta dopo e se davvero conviene.

Se non hai mai avuto un abbonamento Disney+ o lo hai cancellato in precedenza, adesso puoi attivare la promo che abbassa il costo mensile a 2,99 € per i primi 3 mesi. Dopo il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo standard vigente, che parte da 6,99 € al mese per il piano base. Offerta valida solo per chi ha almeno 18 anni.

Abbonati a Disney+ a 2,99€ al mese

Ecco in sintesi cosa include l’offerta e come si struttura, rispetto ai piani standard:

Dettaglio
Durata promozione 3 mesi a prezzo scontato
Chi può attivarla Nuovi abbonati, o chi riattiva un account precedentemente disdetto. Età minima: 18 anni
Prezzo dopo promozione A partire da 6,99 €/mese, secondo il piano scelto
Piani inclusi Standard con pubblicità, Standard, Premium — la promo si applica a tutti i piani mensili
Rinnovo automatico Sì, salvo disdetta prima del termine dei 3 mesi promozionali

Se ti piacciono film, serie, contenuti Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, questa è un’occasione rara per provarli praticamente a un terzo del prezzo. Ma attenzione: l’offerta scade il 27 settembre 2025. Passata quella data, niente sconti — tornerai al prezzo pieno. Non aspettare l’ultimo minuto: attiva ora e goditi 3 mesi con Disney+ risparmiando.

Abbonati a Disney+ a 2,99€ al mese

