Drone Antigravity A1 in sconto del 20%: arrivano comandi vocali e nuove funzioni immersive

Chi ha sempre guardato i droni con curiosità ma senza mai fare il passo, ora si trova davanti a un prodotto che cambia davvero il modo di volare, grazie a un’esperienza immersiva che ricorda più un videogioco che un dispositivo tecnologico tradizionale.

E proprio mentre cresce l’interesse, arriva anche un taglio di prezzo che rende tutto più accessibile. Il protagonista è l’Antigravity A1, uno dei modelli più particolari in circolazione, sviluppato da Insta360. Non è il classico drone pensato solo per riprese dall’alto. Qui il punto è l’esperienza: chi lo utilizza vede esattamente ciò che vede il drone, in tempo reale, grazie ai Vision Goggles.

Un modo diverso di volare e riprendere

Indossando i visori, si entra dentro il volo. Non è una metafora. L’inquadratura a 360 gradi restituisce una sensazione molto più coinvolgente rispetto a uno schermo tradizionale, e cambia completamente il modo in cui si pensa alle riprese.

Dal punto di vista tecnico, il drone non è da meno. Può registrare video in 8K a 30 fps oppure in 5.7K a 60 fps. Numeri che fino a poco tempo fa erano riservati a setup professionali, mentre qui si trovano in un dispositivo pensato anche per chi non ha esperienza.

Non è solo una questione di qualità video. È il tipo di contenuto che si può creare. Riprese più dinamiche, più personali, più vicine a quello che si vede davvero durante il volo.

Sconto immediato e pacchetti disponibili

In questo momento, tutti i bundle dell’Antigravity A1 sono scontati del 20%. L’offerta è disponibile fino al 16 aprile su diversi canali, tra cui Amazon e Best Buy.

Il pacchetto base, chiamato “Standard”, include tutto il necessario per iniziare: drone, visori, telecomando, batteria, custodia e accessori essenziali. Salendo di livello, con le versioni “Explorer” e “Infinity”, si aggiungono batterie extra, eliche di ricambio e altri strumenti utili per chi vuole usarlo con più continuità.

La differenza, alla fine, sta tutta nell’uso che si vuole fare. Occasionale o più intensivo. Ma il punto resta lo stesso: il prezzo attuale abbassa una barriera che finora non era per tutti.

Le nuove funzioni in arrivo

Il 15 aprile è previsto un aggiornamento software gratuito che aggiunge diverse novità. Tra queste, i comandi vocali, che permettono di attivare alcune funzioni senza toccare il controller.

Arriva anche la modalità timelapse durante il volo, utile per creare contenuti più dinamici senza passaggi complessi in fase di montaggio. Ma la funzione che incuriosisce di più è il Virtual Cockpit.

Qui il discorso cambia. Non si tratta solo di registrare ciò che si vede, ma di aggiungere elementi virtuali alla scena. Si può simulare di volare dentro una cabina di pilotaggio o in contesti completamente diversi, quasi come se il drone diventasse parte di un ambiente digitale.

Non è chiaro quanto queste funzioni verranno davvero usate nel quotidiano. Ma danno un’indicazione precisa: i droni stanno smettendo di essere solo strumenti tecnici. Stanno diventando qualcosa di più vicino all’intrattenimento, e forse anche a un nuovo modo di raccontare ciò che si vede.