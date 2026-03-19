E' corsa all'acquisto dell' uovo di Pasqua da 250 euro: in vendita da 13 marzo è già praticamente sold-out

Un oggetto da 250 euro che dura quanto un weekend. Eppure va esaurito ogni anno. Non è una borsa, non è solo un dolce.

È il punto d’incontro tra lusso e consumo, tra desiderio e racconto. Louis Vuitton torna a sorprendere con la sua ormai iconica Chocolate Egg Bag, trasformando un simbolo della moda in un oggetto da mangiare — e da mostrare.

Dietro questa creazione c’è Maxime Frédéric, il pastry chef della maison francese, eletto miglior pasticcere al mondo nel 2025. Il risultato non è solo un esercizio di stile, ma un prodotto pensato per stare esattamente a metà tra haute pâtisserie e oggetto da collezione. Con un prezzo di 250 euro, la Chocolate Egg Bag si inserisce in una nuova categoria: quella dei beni effimeri di lusso.

Dal défilé alla pasticceria

La storia di questo oggetto non nasce in laboratorio, ma in passerella. La forma della Chocolate Egg Bag richiama infatti una delle borse più riconoscibili disegnate da Nicolas Ghesquière per Louis Vuitton, presentata durante la sfilata primavera-estate 2019. Un design che nel tempo è diventato parte del linguaggio visivo della maison, ora reinterpretato in chiave gastronomica.

Non è la prima volta che Louis Vuitton esplora questo territorio. Negli ultimi anni, diversi brand del lusso hanno iniziato a contaminare settori apparentemente lontani — dal food al design esperienziale — mantenendo però intatti i propri codici estetici. Qui, il monogramma, le linee e i dettagli tipici della borsa vengono replicati in cioccolato con una precisione quasi maniacale.

A guardarla, sembra una miniatura perfetta. Ma è quando si entra nei dettagli che si capisce la complessità del progetto. La struttura è composta da due gusci di cioccolato fondente, riempiti con un mix di nocciole tostate, frutta candita e pralinato alla nocciola. I manici e la zip — elementi iconici della borsa — sono realizzati in cioccolato bianco colorato di giallo, a completare un effetto visivo che punta alla replica quasi totale dell’originale.

La collezione non si ferma qui. Accanto alla “borsa-uovo” principale, troviamo una scatola con sei mini uova in diversi gusti e tre piccoli pulcini di cioccolato, ciascuno decorato con il monogramma della maison. Un set pensato per ampliare l’esperienza, ma anche per rafforzare l’idea di esclusività.

Il vero prodotto è il desiderio

C’è un aspetto che colpisce più di tutti: la durata. Questo oggetto da 250 euro è destinato a sparire nel giro di pochi giorni, se non ore. Eppure viene acquistato, fotografato, condiviso sui social ancora prima di essere aperto. È qui che si gioca la partita più interessante.

Il lusso contemporaneo non riguarda più solo la proprietà, ma la narrazione. Possedere qualcosa che dura poco — ma che può essere mostrato, raccontato, condiviso — diventa parte dell’esperienza stessa. La Chocolate Egg Bag non è progettata per essere conservata, ma per essere vissuta e documentata.

In questo senso, il paragone con altri oggetti di lusso più tradizionali diventa quasi secondario. Non si tratta di durata, ma di intensità. Non di utilità, ma di significato.

Operazioni come questa raccontano una direzione precisa. Louis Vuitton non sta semplicemente vendendo un prodotto pasquale, ma sta espandendo il proprio universo in territori nuovi, mantenendo coerenza visiva e identitaria.

È una strategia che funziona perché intercetta un cambiamento reale nel modo in cui le persone consumano il lusso. Oggi, un oggetto può essere prezioso anche se temporaneo. Anzi, proprio la sua natura effimera può renderlo ancora più desiderabile.