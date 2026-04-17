È meglio non installare questo 'aggiornamento' per Windows 11: le conseguenze sono devastanti

Una campagna informatica costruita nei minimi dettagli sta colpendo utenti in tutta Europa, sfruttando la fiducia negli aggiornamenti di sistema e di Windows 11.

Non si tratta di un attacco improvvisato, ma di un’operazione studiata per apparire perfettamente legittima, al punto da superare anche alcuni controlli automatici dei software di sicurezza.

Secondo quanto segnalato da Malwarebytes, i criminali informatici hanno creato una rete di siti web che imitano in modo quasi indistinguibile le pagine ufficiali di assistenza Microsoft. L’obiettivo è convincere l’utente a scaricare un falso aggiornamento cumulativo, presentato come parte del ciclo ufficiale di update di Windows.

Il meccanismo si basa su una tecnica ormai consolidata, ma qui portata a un livello superiore: il cosiddetto “typosquatting”. I domini utilizzati sono costruiti per sembrare autentici, spesso con differenze minime difficili da cogliere a colpo d’occhio.

La pagina riproduce fedelmente l’aspetto grafico del supporto Microsoft: loghi, colori, struttura e persino i codici identificativi degli aggiornamenti (i classici numeri KB) sono coerenti con quelli reali. Al centro compare un pulsante di download ben visibile, accompagnato da descrizioni tecniche credibili.

È proprio questa normalità apparente a rendere la trappola efficace. L’utente non percepisce alcun elemento fuori posto e, convinto di trovarsi in un contesto sicuro, procede con l’installazione.

Il file malevolo che sembra legittimo

Il download proposto è un file MSI chiamato “WindowsUpdate 1.0.0”, con dimensioni e metadati costruiti per rafforzarne la credibilità. Nei dettagli del file compaiono riferimenti diretti a Microsoft, con descrizioni che richiamano i classici pacchetti di installazione del sistema operativo.

Dietro questa facciata si nasconde però un codice dannoso. Il pacchetto è stato realizzato utilizzando WiX Toolset, uno strumento legittimo e diffuso tra gli sviluppatori, proprio per evitare sospetti immediati.

Il malware viene poi mascherato all’interno di un ambiente basato su Electron, tecnologia comunemente utilizzata per applicazioni desktop. Questa scelta non è casuale: consente di “nascondere” il codice malevolo in un contesto apparentemente innocuo, rendendo più difficile l’individuazione.

Uno degli aspetti più preoccupanti riguarda la capacità di questo attacco di aggirare alcune difese automatiche. Il fatto che un file non venga segnalato come pericoloso non significa che sia sicuro.

I sistemi antivirus si basano su firme digitali, analisi comportamentali e reputazione dei file. Se un software è nuovo, ben costruito e non mostra subito comportamenti sospetti, può risultare temporaneamente “pulito” ai controlli.

Questo crea un falso senso di sicurezza: molti utenti si fidano esclusivamente dell’antivirus, senza verificare l’origine del file o il contesto del download.

Dove nasce davvero il rischio

Il punto critico non è tanto la tecnologia utilizzata, quanto il comportamento dell’utente. La campagna sfrutta un’abitudine diffusa: cercare aggiornamenti tramite motori di ricerca o cliccare su link trovati online.

Gli aggiornamenti di Windows 11 non vengono distribuiti tramite siti casuali o banner pubblicitari. Il canale ufficiale resta il sistema integrato Windows Update, accessibile direttamente dalle impostazioni del computer.

Qualsiasi richiesta di download esterno, anche se ben confezionata, dovrebbe essere considerata sospetta.

Una truffa che segna un cambio di livello

Questa operazione conferma un’evoluzione chiara nel panorama delle minacce digitali. I criminali non si limitano più a errori grossolani o email mal scritte: oggi replicano con precisione linguaggio, grafica e dinamiche dei servizi ufficiali.

Anche l’uso crescente di strumenti avanzati, inclusa l’automazione e l’intelligenza artificiale, contribuisce a rendere queste copie sempre più credibili.

Il risultato è un ambiente online in cui distinguere tra vero e falso richiede attenzione costante. E dove anche un gesto semplice, come scaricare un aggiornamento, può trasformarsi in un punto di ingresso per un attacco ben orchestrato.