“È un tablet in tasca”: Stefano De Martino e il nuovo smartphone pieghevole. I segreti del display flessibile e il costo (da capogiro)

L’evoluzione tecnologica di Stefano De Martino segna un punto di svolta radicale con l’adozione del nuovo Samsung Galaxy Z Fold7, un dispositivo che proietta il conduttore di Rai 1 direttamente nel segmento più d’avanguardia del mercato mobile: quello dei foldable.

Non si tratta di un semplice aggiornamento estetico, ma di un passaggio strategico verso un ecosistema basato sulla convergenza tra smartphone e tablet, dove la gestione della produttività avviene su un pannello interno flessibile che ridefinisce gli standard del multitasking professionale.

Sotto il profilo ingegneristico, il Galaxy Z Fold7 rappresenta lo stato dell’arte della micro-meccanica applicata all’elettronica di consumo.

La nuova cerniera a doppia guida non solo riduce drasticamente lo spessore complessivo del terminale una volta chiuso, ma minimizza la percezione tattile e visiva della piega centrale, un traguardo tecnico fondamentale per la fruizione di contenuti video e la lettura di documenti complessi.

Il telaio, rinforzato da una struttura in titanio e alluminio aeronautico, garantisce la rigidità necessaria a proteggere il display Dynamic AMOLED 2X, capace di picchi di luminosità che sfiorano i 3000 nits, rendendo il dispositivo perfettamente leggibile anche sotto le intense luci degli studi televisivi.

L’integrazione della Galaxy AI e l’efficienza del multitasking estremo

Il vero valore aggiunto del setup scelto da De Martino risiede nell’integrazione profonda della Galaxy AI all’interno dell’interfaccia One UI.

Sul display interno, che una volta aperto sfiora gli otto pollici di diagonale, l’intelligenza artificiale non è un semplice orpello, ma un motore di calcolo che assiste l’utente nella sintesi di testi, nella traduzione simultanea e nell’editing fotografico generativo.

La potenza di calcolo, affidata al chipset Snapdragon 8 Gen 3 (ottimizzato per i processi di machine learning), permette di gestire flussi di lavoro in parallelo con una fluidità che i formati tradizionali non possono garantire, trasformando lo smartphone in un vero e proprio ufficio portatile.

Naturalmente, un simile concentrato di innovazione si riflette in un posizionamento di mercato estremamente selettivo. Il prezzo di listino del Galaxy Z Fold7 si attesta su una soglia d’ingresso di circa 1.999€, superando agevolmente i 2.200€ per le varianti dotate di storage interno da 1TB.

È un investimento che colloca il dispositivo al vertice della piramide tecnologica attuale, giustificato da una scheda tecnica senza compromessi e da una versatilità d’uso che lo rende lo strumento ideale per chi, come De Martino, deve coordinare attività social, revisione di copioni e comunicazioni rapide in un unico, sofisticato ecosistema digitale.