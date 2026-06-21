Fai l’accesso con lo SPID e ti ‘spiano’ i dati: chi può vederli e cosa viene registrato

Tuttavia, dietro il semplice clic su “Entra con SPID” si attiva una catena tecnica complessa che genera registrazioni, scambi di informazioni e tracciamenti distribuiti tra diversi soggetti. Questo solleva una domanda sempre più diffusa: chi può davvero vedere i dati e quali informazioni vengono conservate?

SPID non è una piattaforma unica, ma un’infrastruttura federata. Significa che l’identità digitale non è gestita da un solo soggetto, ma da più attori indipendenti. Da un lato c’è l’Identity Provider, che verifica l’identità dell’utente; dall’altro il Service Provider, cioè il sito o servizio a cui si accede.

Ogni accesso genera tracce tecniche registrate in modo separato, ma queste informazioni non sono centralizzate. Ogni attore conserva solo una parte del quadro: il gestore dell’identità registra l’autenticazione, mentre il servizio online conserva le attività svolte dopo l’ingresso.

Quali dati vengono registrati durante l’accesso

Quando un utente effettua il login con SPID vengono memorizzati diversi elementi tecnici necessari al funzionamento del sistema. Tra questi:

orario dell’accesso

esito dell’autenticazione

livello di sicurezza utilizzato

identificativi della transazione

indirizzo IP di provenienza

In alcuni casi possono essere inclusi anche dati sul dispositivo o sul browser e informazioni relative a tentativi falliti o verifiche aggiuntive. Questi dati servono soprattutto a garantire sicurezza e prevenire frodi digitali, non a tracciare l’attività completa dell’utente.

Una volta completato l’accesso, è il Service Provider a gestire la sessione. Qui vengono registrate le attività svolte all’interno del servizio: consultazione di pagine, invio di documenti, richieste amministrative e operazioni effettuate.

Questi registri vengono conservati per un periodo limitato, generalmente fino a 24 mesi, per consentire verifiche o ricostruzioni in caso di problemi o contestazioni.

Il protocollo SAML e il flusso dei dati

Il funzionamento di SPID si basa sul protocollo SAML 2.0, che consente lo scambio sicuro di informazioni tra sistemi diversi. Durante l’autenticazione vengono scambiati messaggi firmati digitalmente che attestano l’identità dell’utente.

Questi includono identificativi tecnici, timestamp e attributi essenziali come codice fiscale o dati anagrafici, ma sempre limitati a ciò che è strettamente necessario al servizio richiesto.

Chi può vedere davvero i dati

Non esiste un unico soggetto che possa osservare l’intero percorso dell’utente. Il modello è progettato proprio per evitare una visione centralizzata:

l’Identity Provider vede solo l’autenticazione

il Service Provider vede solo l’uso del servizio

gli organismi di controllo svolgono funzioni di vigilanza senza accesso continuo ai dati

Questa separazione riduce il rischio di profilazione completa e rappresenta una misura strutturale di tutela della privacy.

Il sistema SPID è costruito su un equilibrio tra sicurezza e protezione dei dati. Ogni accesso genera tracce tecniche necessarie al funzionamento della piattaforma, ma queste informazioni restano distribuite tra più soggetti e sono trattate secondo regole precise.

Il risultato è un modello in cui i dati non sono centralizzati né liberamente consultabili, ma frammentati e vincolati a finalità specifiche. Tuttavia, resta fondamentale una maggiore consapevolezza da parte degli utenti su cosa viene effettivamente registrato durante ogni accesso digitale.