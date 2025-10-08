Festa delle Offerte Prime: non perderti Lenovo IdeaPad Slim 3 a -31%

Offerta Lenovo IdeaPad Slim 3 su Amazon IT: processore Intel i5-12450H, 15.6 FHD, 16GB LPDDR5, 512GB SSD, WiFi 6 e porte Type-C a 449€. Scopri dettagli e disponibilità.
Offerta Lenovo IdeaPad Slim 3 su Amazon IT: processore Intel i5-12450H, 15.6 FHD, 16GB LPDDR5, 512GB SSD, WiFi 6 e porte Type-C a 449€. Scopri dettagli e disponibilità.
Claudio Gelisi
Pubblicato il 8 ott 2025
Festa delle Offerte Prime: non perderti Lenovo IdeaPad Slim 3 a -31%

Se stai cercando un’occasione da cogliere al volo su un ottimo laptop per il lavoro e per lo studio, questa è la proposta che fa per te: su Amazon Italia trovi oggi il laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 a un prezzo davvero imbattibile. Parliamo di una riduzione clamorosa: ben 200€ di sconto rispetto al prezzo di listino, che si traduce in un risparmio del 31%. Un’opportunità del genere capita raramente e, in questo caso, dura fino alla fine della Festa delle Offerte Prime. Non si tratta di un semplice ribasso, ma di una vera e propria occasione per portarsi a casa un notebook affidabile, moderno e versatile, perfetto per studenti, professionisti e chiunque desideri lavorare, studiare o svagarsi senza compromessi.

Acquistalo ora a prezzo scontato

Un concentrato di potenza e versatilità

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 colpisce subito per il suo equilibrio tra prestazioni e praticità, con una configurazione hardware che non teme rivali nella fascia di prezzo. Il processore Intel Core i5-12450H di dodicesima generazione è una garanzia di fluidità e rapidità: che tu debba gestire documenti pesanti, navigare con molteplici schede aperte o affrontare sessioni di multitasking intenso, potrai contare su una reattività superiore.

A completare il quadro ci sono ben 16 GB di RAM LPDDR5, un valore che raramente si trova su dispositivi di questa fascia, e un SSD da 512 GB che assicura avvii istantanei e caricamenti lampo di programmi e file. Il display Full HD da 15,6 pollici regala immagini nitide e colori brillanti, ideale per chi passa molte ore davanti allo schermo, mentre l’audio con tecnologia Dolby Audio aggiunge una marcia in più a film, videochiamate e streaming. La dotazione di porte è completa e moderna: spicca la presenza della versatile Type-C, insieme al supporto WiFi 6 che garantisce connessioni stabili e veloci, pronte per ogni esigenza.

A rendere questa promozione ancora più interessante è la presenza di Windows 11 Home già installato, pronto all’uso con tutte le funzionalità di sicurezza e aggiornamenti automatici che ti permettono di lavorare e divertirti in tranquillità.

Esclusiva PrimeDay
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i5-12450H, RAM 16GB, 512GB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home - Arctic Grey

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i5-12450H, RAM 16GB, 512GB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home - Arctic Grey

Esclusiva PrimeDay
449,00 649,00€ -30,82%
Vedi l'offerta

Offerta limitata: non lasciartela scappare!

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è la soluzione perfetta per chi desidera un portatile affidabile per studio, lavoro e intrattenimento quotidiano, senza spendere cifre esorbitanti. Le prestazioni sono ottimizzate per tutte le attività principali, mentre la grafica integrata assicura fluidità nelle applicazioni di produttività e nella visione di contenuti multimediali. Ricorda: questa offerta così vantaggiosa termina con la Festa delle Offerte Prime, quindi devi fare in fretta.

Compralo ora

Se vuoi aggiornamenti su Gadget e Device inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Domotica facile e conveniente: il relè WiFi LoraTap porta la smart home a portata di mano
Smart Home

Domotica facile e conveniente: il relè WiFi LoraTap porta la smart home a portata di mano
Festa delle Offerte Prime: il termostato smart BTicino oggi è un vero affare
Smart Home

Festa delle Offerte Prime: il termostato smart BTicino oggi è un vero affare
Lenovo Idea Tab da 11 pollici: co la Festa delle Offerte Prime lo sconto è super
Tablet

Lenovo Idea Tab da 11 pollici: co la Festa delle Offerte Prime lo sconto è super
Festa delle Offerte Prime per i CMF Buds Pro 2: qualità top, prezzo giù di 20 euro su Amazon
Gadget e Device

Festa delle Offerte Prime per i CMF Buds Pro 2: qualità top, prezzo giù di 20 euro su Amazon
Link copiato negli appunti