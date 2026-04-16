Fire TV Stick HD, addio alimentatore: funziona direttamente con la USB della TV

Amazon aggiorna la sua linea di dispositivi per lo streaming con una nuova Fire TV Stick HD più sottile, pensata per ridurre ingombri e semplificare l’installazione dietro al televisore.

È un cambiamento che può sembrare secondario, ma che in realtà tocca uno degli aspetti più concreti di questi dispositivi: cavi, spazio e praticità d’uso. Chi ha già una chiavetta collegata alla TV sa bene quanto anche pochi centimetri in meno possano fare la differenza.

La nuova versione punta proprio su questo. Il design è stato ridotto di circa il 30% rispetto al modello precedente, rendendo la Fire TV Stick più facile da nascondere dietro il pannello del televisore, soprattutto nei casi in cui è montato a parete o inserito in spazi stretti. L’obiettivo è chiaro: meno elementi visibili e una configurazione più pulita.

Meno cavi e niente presa obbligatoria

La novità più interessante riguarda però l’alimentazione. Questo modello può essere alimentato direttamente tramite la porta USB del televisore, senza bisogno di collegarlo a una presa di corrente. È un dettaglio pratico, ma cambia davvero l’esperienza di installazione, perché elimina uno dei passaggi più scomodi: trovare spazio per l’alimentatore e gestire un cavo in più.

Se il televisore dispone di una porta USB, la chiavetta può funzionare in modo completamente autonomo, rimanendo nascosta dietro lo schermo. In alternativa, resta comunque possibile utilizzare un adattatore da parete tradizionale, nel caso in cui la porta USB non fornisca abbastanza energia o non sia disponibile.

Prestazioni più rapide nella navigazione

Oltre al design, Amazon ha lavorato anche sulle prestazioni. La nuova Fire TV Stick HD promette un sistema circa il 30% più veloce rispetto alla versione precedente. Questo si traduce in un’apertura più rapida delle app, menu più fluidi e una navigazione complessivamente più reattiva.

Non è un salto radicale, ma è il tipo di miglioramento che si nota nell’uso quotidiano, soprattutto quando si passa da un’app all’altra o si scorrono contenuti in streaming. Per chi utilizza spesso piattaforme come Prime Video, Netflix o YouTube, una maggiore velocità può rendere l’esperienza più scorrevole e meno frammentata.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo modello è stato annunciato a metà aprile 2026 ed è disponibile in preordine, con spedizioni previste verso la fine del mese e consegne nei primi giorni di maggio. Il prezzo di lancio è di circa 34,99 dollari, posizionandosi come una soluzione accessibile per chi vuole rendere smart un televisore o aggiornare un dispositivo più datato.

Alla fine, la direzione scelta da Amazon è chiara: non stravolgere il prodotto, ma renderlo più semplice da usare e meno invasivo nella gestione degli spazi. Ed è proprio questo tipo di evoluzione, spesso poco appariscente, che finisce per incidere di più nell’utilizzo di tutti i giorni.