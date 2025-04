Flappy Bird ritorna su Android: gratis sull'Epic Games Store

Grande entusiasmo nel mondo del gioco mobile. Dopo quasi dieci anni di assenza, Flappy Bird torna ufficialmente disponibile per dispositivi Android attraverso l’Epic Games Store, senza il coinvolgimento del suo creatore originale Dong Nguyen.

Il celebre titolo, che tra il 2013 e il 2014 aveva conquistato oltre 50 milioni di download grazie alla sua meccanica semplice ma avvincente, riappare ora sul mercato sotto l’egida di una nuova entità denominata Flappy Bird Publishing. Questa società ha acquisito il marchio precedentemente abbandonato, riportando alla ribalta un fenomeno che aveva segnato un’epoca nel panorama del gaming su dispositivi mobili.

La formula di gioco rimane fedele all’originale: il giocatore deve far volare un uccellino attraverso una serie di tubi premendo ripetutamente sullo schermo per mantenerlo in aria e superare gli ostacoli. È proprio questa semplicità, unita a una difficoltà sorprendente, che aveva reso il titolo tanto popolare quanto frustrante per molti appassionati di gioco mobile.

Vale la pena ricordare che il creatore originale, Dong Nguyen, aveva deciso di rimuovere il gioco dagli store nel 2014. La decisione fu motivata dal disagio che l’autore provava per la dipendenza che il titolo stava generando tra gli utenti, nonostante il suo enorme successo commerciale. Tuttavia, il fascino intramontabile di Flappy Bird sembra non essere stato scalfito dal tempo.

La nuova versione del gioco è completamente gratuita, ma introduce elementi moderni come pubblicità e microtransazioni per garantire una fonte di guadagno. I nuovi sviluppatori hanno già annunciato aggiornamenti futuri che includeranno nuovi mondi, personaggi e temi, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco e di attirare una nuova generazione di giocatori.

Questo ritorno rappresenta anche un interessante caso studio per l’industria videoludica mobile. Dimostra come un prodotto digitale possa essere riproposto mantenendo la sua essenza originale, ma adattandosi al contesto attuale del mercato. La scelta di distribuire il gioco attraverso l’Epic Games Store, invece che sui tradizionali App Store e Google Play, evidenzia un’importante tendenza emergente: l’utilizzo di canali alternativi per raggiungere il pubblico.

Per i nostalgici, questo rilancio offre l’opportunità di riscoprire un classico che ha fatto la storia del gioco mobile. Allo stesso tempo, i nuovi giocatori potranno sperimentare per la prima volta un titolo che, pur nella sua semplicità, ha saputo lasciare un segno indelebile nel panorama del gaming su dispositivi mobili.

In definitiva, il ritorno di Flappy Bird non è solo un’operazione nostalgica, ma anche un esempio di come il mondo del gaming possa evolversi e adattarsi. La combinazione di elementi classici e innovativi, come le microtransazioni e la pubblicità, potrebbe rappresentare un modello di successo per altri titoli storici che desiderano tornare sotto i riflettori. La distribuzione attraverso l’Epic Games Store potrebbe inoltre aprire nuove strade per gli sviluppatori, incentivandoli a esplorare piattaforme alternative per raggiungere un pubblico sempre più vasto.