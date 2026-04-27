Flipper Zero, è questo il dispositivo che tutti stanno comprando: serve veramente per hackerare qualsiasi cosa?

Sembra un gioco tascabile, con un piccolo schermo e un delfino digitale che reagisce ai comandi dell’utente.

Ma il Flipper Zero è diventato negli ultimi mesi uno degli oggetti tecnologici più discussi, sospeso tra curiosità, hype social e timori legati alla sicurezza. La sua diffusione ha acceso una narrazione spesso distorta, fatta di video virali e dimostrazioni spettacolari, che non sempre raccontano cosa sia davvero in grado di fare.

Alla base, il Flipper Zero è un dispositivo multifunzione progettato per interagire con segnali elettronici e sistemi di accesso. Può leggere, salvare e replicare segnali radio, infrarossi o RFID, trasformandosi di fatto in un telecomando universale avanzato.

Nella pratica, uno degli usi più immediati è proprio questo: controllare dispositivi come televisori, condizionatori o proiettori, proprio come farebbe un telecomando tradizionale, ma con la capacità di provare automaticamente diversi codici fino a trovare quello corretto.

È il motivo per cui sui social si vedono utenti che spengono schermi in luoghi pubblici o modificano impostazioni di apparecchi nelle vicinanze. Effetti scenografici, ma tecnicamente non così sofisticati.

Tra hacking e realtà: cosa può fare davvero

Il punto centrale sta nella sua capacità di emulare segnali digitali. Può, ad esempio, leggere e replicare alcune chiavi elettroniche come badge RFID poco protetti o telecomandi radio per cancelli e dispositivi domestici.

Ma c’è una condizione spesso ignorata: serve quasi sempre accesso fisico al dispositivo originale. Senza quel passaggio, il Flipper non “indovina” codici né viola sistemi da solo.

In ambito tecnico, viene utilizzato anche come strumento di test per la sicurezza, perché permette di individuare sistemi obsoleti o vulnerabili. È qui che il dispositivo mostra il suo lato più serio: non tanto un mezzo per hackerare, quanto per capire dove un sistema è debole.

Gran parte del fascino del Flipper Zero nasce da una percezione esagerata delle sue capacità. In realtà, i limiti sono numerosi e piuttosto netti.

Non è in grado di violare crittografie moderne, né di accedere a reti Wi-Fi protette senza hardware aggiuntivo. Non può clonare carte bancarie o badge avanzati, perché non riesce a estrarre le chiavi di sicurezza.

Allo stesso modo, non può aprire auto moderne dotate di codici dinamici: i sistemi attuali cambiano segnale a ogni utilizzo, rendendo inutile la semplice replica.

Anche le dimostrazioni più spettacolari, come l’“hacking” di computer, richiedono in realtà un collegamento fisico e il consenso iniziale del dispositivo bersaglio.

Un oggetto tra cultura hacker e marketing

Il successo del Flipper Zero non è solo tecnico. Il design, con il suo stile rétro e la presenza del delfino digitale, lo rende simile a un gioco anni ’90, quasi un Tamagotchi tecnologico.

Questa scelta ha contribuito a renderlo virale, ma ha anche alimentato equivoci. Il rischio è che uno strumento nato per test di sicurezza e sperimentazione venga percepito come una scorciatoia per attività illegali, quando in realtà richiede competenze, contesto e limiti ben precisi.

Dove finisce il gioco e inizia il problema

Il dibattito resta aperto. Da un lato c’è chi lo considera un dispositivo utile per capire meglio come funzionano i sistemi digitali che usiamo ogni giorno. Dall’altro, chi teme che la sua accessibilità possa facilitare comportamenti scorretti, soprattutto se utilizzato senza consapevolezza.

Il punto, alla fine, non è tanto cosa può fare il Flipper Zero, ma come viene raccontato e utilizzato. Tra realtà tecnica e narrazione virale, la distanza è ancora ampia. E proprio lì, in quello spazio ambiguo, si gioca il futuro di questo piccolo dispositivo.