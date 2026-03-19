Fortnite torna oggi sul Play Store: download di nuovo diretto su Android

Da oggi 19 marzo 2026 Fortnite torna ufficialmente sul Google Play Store, chiudendo una lunga assenza e riportando il gioco nel punto più immediato per milioni di utenti Android.

Il ritorno coincide con l’avvio della nuova stagione, e per molti è la prima volta dopo anni che il gioco si può scaricare senza passaggi alternativi, direttamente dallo store ufficiale.

Per chi usa Android, la differenza è evidente: niente installazioni manuali, niente download esterni, solo accesso diretto dal Play Store come qualsiasi altra app.

Una lunga assenza iniziata nel 2020

Fortnite era stato rimosso nel 2020 dopo la scelta di Epic di inserire un sistema di pagamento interno che aggirava le commissioni di Google sugli acquisti in-app.

Da quel momento si era aperto uno scontro che aveva portato all’uscita del gioco dal Play Store, costringendo gli utenti a cercare strade alternative per continuare a giocare su smartphone.

Il titolo è rimasto disponibile su Android, ma mai più in modo diretto e immediato come accade oggi.

Cosa cambia davvero per chi gioca

Con il ritorno sul Google Play Store, Fortnite torna a essere accessibile come qualsiasi altra app, con aggiornamenti automatici e installazione semplice.

Questo incide soprattutto sull’esperienza quotidiana, perché elimina passaggi che negli anni hanno scoraggiato molti utenti meno esperti o meno abituati a installazioni manuali.

Il gioco diventa di nuovo “normale” da scaricare, ed è un dettaglio che pesa più di quanto sembri.

Un accordo che va oltre il gioco

Dietro questo ritorno c’è un’intesa tra Epic Games e Google che mette fine a una fase di tensione durata anni e che aveva coinvolto l’intero modello di distribuzione delle app.

L’accordo prevede una collaborazione più ampia, con investimenti da parte di Epic e una maggiore integrazione dei suoi prodotti nell’ecosistema Android.

Non riguarda solo Fortnite, ma il modo in cui grandi sviluppatori e piattaforme possono convivere senza arrivare allo scontro diretto.

Il tempismo non è casuale

Il ritorno avviene proprio oggi, insieme alla nuova stagione, quando l’attenzione sul gioco è già alta e molti utenti tornano a giocare.

Questo permette a Epic di intercettare subito nuovi download, sfruttando un momento in cui la curiosità è già forte e il traffico aumenta naturalmente.

È una scelta precisa, pensata per massimizzare l’impatto del rientro.

Un ritorno che riporta tutto alla normalità

Fortnite torna nel posto in cui molti si aspettavano di trovarlo, senza complicazioni e senza passaggi extra, ed è questo il cambiamento più evidente.

Per gli utenti Android, significa semplicemente aprire il Play Store, cercare il gioco e installarlo.

Dopo anni di soluzioni alternative, è un ritorno che sa di normalità, ma che arriva dopo uno dei confronti più lunghi tra una software house e una piattaforma digitale.