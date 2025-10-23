FRITZ!Repeater 1610 Outdoor: Wi-Fi 6 veloce e resistente per esterni e interni

La connettività domestica non è più un’esigenza confinata tra le mura di casa: oggi, la richiesta di una copertura Wi-Fi stabile e performante si estende anche agli spazi esterni come giardini, terrazze e balconi. Per rispondere a questa necessità crescente, AVM ha presentato a Milano il nuovo FRITZ!Repeater 1610 Outdoor, un dispositivo che si propone come punto di riferimento per chi desidera navigare senza interruzioni anche all’aperto, con prestazioni e affidabilità di altissimo livello.

Il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor è stato svelato ufficialmente il 23 ottobre 2025, distinguendosi immediatamente per la sua struttura robusta e progettata per resistere alle condizioni più impegnative. La scocca certificata IP54 garantisce una protezione efficace contro polvere e spruzzi d’acqua, rendendo questo ripetitore ideale per l’installazione in ambienti esterni, senza temere le intemperie o le condizioni climatiche avverse. L’affidabilità strutturale è quindi uno dei suoi punti di forza, consentendo agli utenti di estendere la propria rete anche in spazi normalmente esclusi dalla copertura tradizionale.

Il cuore tecnologico del nuovo arrivato in casa AVM è rappresentato dal supporto al Wi-Fi 6, lo standard di ultima generazione che consente di raggiungere velocità di trasmissione dati fino a 3000 Mbit/s. Questa velocità si suddivide tra i 2400 Mbit/s della banda a 5 GHz e i 600 Mbit/s della banda a 2,4 GHz, assicurando così performance elevate anche quando diversi dispositivi sono connessi contemporaneamente. Grazie a questa caratteristica, il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor si rivela perfetto per attività che richiedono una connessione stabile e veloce, come lo streaming video in alta definizione, il gaming online o le videoconferenze, anche negli angoli più remoti della casa o del giardino.

Un aspetto particolarmente innovativo di questo ripetitore è l’alimentazione tramite Power over Ethernet (PoE+), una soluzione che elimina la necessità di avere una presa elettrica nelle vicinanze del punto di installazione. Un singolo cavo LAN è sufficiente sia per fornire alimentazione che per garantire la connettività, semplificando notevolmente l’installazione e offrendo maggiore flessibilità nella scelta della posizione ideale. In dotazione viene fornito anche un alimentatore PoE+ dotato di una porta LAN gigabit aggiuntiva, perfetta per collegare dispositivi cablati come smart TV, console di gioco o NAS.

La facilità di installazione è ulteriormente rafforzata dalla presenza di due supporti inclusi nella confezione: uno bianco, pensato per l’uso esterno, e uno rosso, ideale per gli ambienti interni. Il cavo LAN piatto fornito consente di far passare facilmente il collegamento anche attraverso gli infissi di porte e finestre, senza dover ricorrere a lavori invasivi. All’esterno, il ripetitore si collega direttamente al router tramite connessione LAN, mentre all’interno è possibile scegliere tra una connessione cablata o wireless, offrendo così la massima flessibilità a seconda delle esigenze dell’utente.

Sul fronte della sicurezza, il dispositivo integra la crittografia WPA3 e mantiene la compatibilità anche con i sistemi più diffusi che utilizzano ancora lo standard WPA2. Questa attenzione alla sicurezza garantisce che i dati trasmessi restino protetti da accessi indesiderati, rispondendo alle crescenti esigenze di privacy e protezione dei dati personali. Il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor è inoltre compatibile con tutti i router in commercio, ma trova la sua massima espressione se abbinato a un FRITZ!Box, grazie all’integrazione nativa con l’ecosistema AVM.

La presenza della tecnologia rete Mesh consente di espandere la copertura della rete domestica in modo semplice e intuitivo. Attraverso il tasto Connect o la funzione WPS, il sistema acquisisce automaticamente tutte le impostazioni dal router principale, permettendo di creare una rete unificata e stabile, senza interruzioni di segnale anche durante gli spostamenti tra ambienti interni ed esterni. L’interfaccia di gestione, basata su FRITZ!OS, permette inoltre di monitorare e configurare facilmente il dispositivo, adattando la rete alle proprie necessità in pochi clic.

Il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor sarà disponibile al prezzo consigliato di 129 euro IVA inclusa e viene proposto con una garanzia di 5 anni, a testimonianza dell’affidabilità e della qualità costruttiva che contraddistinguono i prodotti AVM. Si posiziona così come una soluzione premium per chi desidera portare la connettività in ogni angolo della propria abitazione, dentro e fuori, senza compromessi in termini di prestazioni e sicurezza. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare il sito ufficiale FRITZ!.