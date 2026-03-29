Galaxy S26 Ultra, perché molti utenti non sono convinti del nuovo top di gamma Samsung

Il Galaxy S26 Ultra doveva essere lo smartphone capace di consolidare il dominio Samsung nella fascia premium, ma a poche settimane dal lancio sta emergendo una sensazione diversa, molto più tiepida, fatta di aspettative alte e miglioramenti giudicati da molti troppo prudenti.

Il punto non è che il telefono sia scarso, anzi. Il nuovo modello resta un prodotto di fascia altissima, con una scheda tecnica che per molti aspetti continua a essere solida e con un pacchetto software che punta molto sulle funzioni di AI. Il problema è un altro: per una parte del pubblico, soprattutto quello che segue ogni anno la linea Ultra, il salto rispetto al passato non appare abbastanza netto da giustificare davvero entusiasmo, prezzo e cambio di dispositivo.

Perché il Galaxy S26 Ultra sta deludendo una parte degli utenti

La prima ragione riguarda la percezione generale dell’upgrade. Quando arriva un nuovo top di gamma, chi spende certe cifre si aspetta non soltanto un affinamento, ma anche qualche elemento immediatamente riconoscibile, qualcosa che faccia dire che il modello nuovo è davvero avanti. Sul Galaxy S26 Ultra, invece, molte delle novità vengono lette come ritocchi più che come cambiamenti sostanziali, e questo ha alimentato una certa freddezza anche tra gli utenti più vicini al marchio.

Uno dei temi più discussi riguarda il design e i materiali. Secondo PhoneArena, Samsung avrebbe abbandonato il titanio in favore di una struttura in alluminio, una scelta che può avere vantaggi pratici sul peso e sulla dissipazione, ma che sul piano della percezione premium rischia di lasciare perplessi. Quando un telefono supera certe soglie di prezzo, il pubblico si aspetta anche una sensazione di esclusività immediata, non soltanto una buona ottimizzazione tecnica.

A questo si aggiunge un altro dettaglio che non è passato inosservato: non è tornato il supporto Bluetooth per la S Pen. Per alcuni può sembrare una questione secondaria, ma in realtà racconta bene il problema di fondo. Chi compra un modello Ultra cerca spesso il massimo disponibile nella gamma, e la rimozione di funzioni già viste in passato viene letta come un passo indietro più che come una semplice semplificazione.

Batteria, fotocamere e display: dove nasce il malumore

Il nodo più sensibile riguarda però la batteria. PhoneArena sottolinea che Samsung ha mantenuto ancora una volta una cella da 5000 mAh, lo stesso valore visto già in diverse generazioni Ultra. In un mercato in cui altri marchi stanno spingendo su capacità maggiori, questo dettaglio ha rafforzato l’idea di un dispositivo rimasto troppo vicino ai modelli precedenti. Per chi sperava in un segnale più forte sul fronte dell’autonomia, il nuovo Ultra è sembrato prudente quasi al punto da risultare conservativo.

Anche il capitolo fotocamera, pur con qualche miglioramento, non sembra aver acceso davvero l’interesse come succedeva nelle generazioni passate. L’articolo parla di interventi limitati soprattutto sulle aperture, con il sensore principale da 200 megapixel che passa da f/1.7 a f/1.4 e il teleobiettivo 5x da f/3.4 a f/2.9, mentre altre parti del comparto restano sostanzialmente senza rivoluzioni. Per l’utente comune questo significa una cosa molto semplice: ci si può aspettare foto un po’ migliori, ma non quel salto evidente che spesso convince a cambiare telefono.

C’è poi il capitolo display, che da un lato introduce una funzione interessante come il Privacy Display, pensata per limitare la visibilità dello schermo a chi guarda di lato, ma dall’altro porta con sé un compromesso percepibile. Secondo PhoneArena, attivando questa modalità si riduce la risoluzione effettiva perché metà dei pixel viene disabilitata, e questo finisce per rendere meno lineare una funzione che sulla carta sembrava molto attraente.

Non è un cattivo smartphone, ma il problema è il prezzo delle aspettative

Il punto centrale è proprio questo: il Galaxy S26 Ultra non viene descritto come un fallimento, ma come uno smartphone che per molti non riesce a trasmettere la sensazione di novità che ci si aspetta da un modello così costoso. Lo stesso pezzo di PhoneArena riconosce la presenza di aspetti positivi, come la ricarica cablata salita a 60W, una modalità da 24 MP per le immagini, il nuovo codec APV per i video e varie aggiunte software, incluse funzioni di editing e suggerimenti contestuali basati sull’AI.

Questo però apre una questione più interessante del semplice confronto tecnico: oggi non basta inserire qualche funzione in più per convincere il pubblico premium. Chi valuta uno smartphone da oltre 1000 euro ragiona in termini di valore percepito, durata nel tempo e distanza reale dal modello già in tasca. Se il nuovo dispositivo sembra troppo vicino al precedente, il rischio è che l’aggiornamento venga rimandato senza troppi rimpianti.

Ed è forse qui che Samsung si gioca la parte più delicata della partita. Il marchio continua a vendere bene e PhoneArena riporta che la linea Galaxy S26 starebbe comunque registrando una domanda forte, ma il dibattito attorno alla versione Ultra mostra che il pubblico più attento non guarda soltanto ai numeri o al nome del prodotto. Guarda alla capacità di sorprendere, e quest’anno quella scintilla, almeno per una parte degli utenti, sembra essersi vista meno del previsto.