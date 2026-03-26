Gemini ora crea canzoni fino a 3 minuti: con Lyria 3 Pro Google alza il livello della musica AI

Google amplia le capacità musicali di Gemini con Lyria 3 Pro e porta la creazione di brani AI a un livello molto più vicino a una canzone vera, non più soltanto a un frammento da pochi secondi.

La novità più evidente è la durata. Se fino a poco tempo fa Gemini si fermava a tracce da 30 secondi, ora con Lyria 3 Pro si possono generare brani fino a 3 minuti. È un salto importante perché cambia il senso stesso dello strumento: non più solo un’idea musicale veloce da condividere per gioco, ma qualcosa di più strutturato, con un inizio, uno sviluppo e una forma molto più vicina a quella di una canzone completa.

Google spiega anche che Lyria 3 Pro capisce meglio la composizione musicale e permette di chiedere elementi specifici come intro, strofe, ritornelli e bridge. Questo vuol dire che l’utente non si limita più a descrivere un genere o un’atmosfera, ma può iniziare a guidare con più precisione la struttura del pezzo. È proprio qui che la novità diventa interessante anche per chi non segue da vicino il mondo dell’AI: la musica generata smette di sembrare una semplice demo e prova a diventare uno strumento più credibile per creare contenuti.

Perché questa novità conta davvero

Il punto non è soltanto che Gemini “fa musica”. Il punto è che adesso può farla in una forma più utile per usi concreti, come vlog, podcast, tutorial o piccoli progetti video. Quando un brano dura pochi secondi, resta quasi sempre una curiosità. Quando arriva a tre minuti e può essere costruito con una forma più ordinata, entra invece in uno spazio più pratico, quello dei creator, dei professionisti e anche di chi vuole semplicemente provare a costruire una colonna sonora personale senza competenze tecniche.

Google sta anche distribuendo questa tecnologia in più ambienti. Oltre all’app Gemini, Lyria 3 Pro arriva su Vertex AI, Google AI Studio, Gemini API e anche dentro Google Vids, segno che l’azienda non la vede come semplice effetto wow per il grande pubblico, ma come parte di una strategia più ampia rivolta a sviluppatori, aziende e creatori di contenuti.

Il nodo resta sempre quello dei diritti

Come succede ogni volta che si parla di musica AI, il tema non è solo creativo ma anche delicato. Google sostiene che Lyria 3 Pro non sia pensato per imitare artisti specifici e che ogni generazione includa il watermark invisibile SynthID, così da rendere più tracciabile l’origine artificiale dei contenuti. È un passaggio importante perché prova a rispondere in anticipo alle critiche su copyright, somiglianze troppo spinte e uso improprio dello stile altrui.

Alla fine, la sensazione è che Google stia cercando di portare Gemini un passo oltre la creatività da test. Se davvero l’AI riesce a produrre brani più lunghi, più coerenti e più controllabili, allora la partita non si gioca più solo sulla sorpresa iniziale, ma sulla capacità di trasformare questi strumenti in qualcosa che entri davvero nel lavoro e nelle abitudini quotidiane di chi crea contenuti.