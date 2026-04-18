Gemini su Android Auto parla troppo e sbaglia ancora: perché molti utenti rimpiangono Google Assistant

Gemini sta arrivando su Android Auto con l’obiettivo di rendere più intelligente l’assistenza alla guida, ma per molti utenti il risultato, almeno per ora, sembra piuttosto distante da quello promesso, tra risposte troppo lunghe, comandi eseguiti male e una sensazione generale di minore immediatezza rispetto a Google Assistant.

L’idea di fondo è chiara: sostituire il vecchio Assistente Google con un sistema più evoluto, capace di capire meglio le richieste e gestire conversazioni più naturali. Sulla carta, il passaggio a Gemini avrebbe dovuto migliorare l’esperienza a bordo, soprattutto in quelle situazioni in cui serve usare la voce per fare tutto rapidamente, senza distrazioni e senza dover toccare lo schermo.

Il problema è che nella pratica, almeno secondo molte segnalazioni emerse nelle ultime settimane, il nuovo assistente non sempre si comporta come dovrebbe. Una delle critiche più frequenti riguarda la sua tendenza a essere troppo loquace. Invece di eseguire subito un comando, come avviare un brano, mandare un messaggio o impostare una destinazione, Gemini tende talvolta a dilungarsi in spiegazioni, chiarimenti o risposte più ampie del necessario.

Quando la velocità conta più della conversazione

Questo aspetto può sembrare secondario se si pensa a un assistente usato sul telefono o in casa, ma cambia molto quando ci si trova in auto. In quel contesto, la rapidità non è un dettaglio: è parte stessa dell’utilità dello strumento. Chi guida si aspetta una risposta breve, chiara e soprattutto efficace. Se invece l’assistente si perde in frasi lunghe o non completa l’operazione richiesta, l’esperienza peggiora in fretta.

Le lamentele non si fermano alla verbosità. Tra i punti più contestati ci sono anche difficoltà nel riconoscere correttamente alcuni comandi, problemi nella gestione delle chiamate, imprecisioni con la navigazione e comportamenti poco affidabili nella riproduzione musicale. In altre parole, non si tratta soltanto di uno stile di risposta poco adatto alla guida, ma anche di una questione di affidabilità nelle funzioni più semplici.

Perché molti utenti guardano ancora al vecchio Assistant

È proprio questo il nodo più delicato. Un assistente nuovo può anche concedersi qualche limite iniziale, ma non può permettersi di sembrare meno pratico di quello che va a sostituire. Per questo diversi utenti stanno rivalutando il vecchio Google Assistant, percepito come meno brillante sul piano conversazionale, ma più diretto quando si tratta di fare una cosa e farla subito.

Esiste anche una soluzione parziale per chi trova Gemini troppo prolisso: chiedergli esplicitamente di essere più conciso. In alcuni casi può aiutare, ma non sempre basta a correggere i problemi legati all’esecuzione concreta dei comandi. Resta inoltre la possibilità di tornare ad Assistant dalle impostazioni dei servizi Google, anche se questa scelta non riguarda solo Android Auto e può riflettersi anche su altri dispositivi collegati allo stesso ecosistema.

La sensazione, per ora, è che Google stia ancora attraversando una fase di assestamento. Gemini ha ambizioni più ampie e vuole offrire un’interazione più naturale, ma in auto il margine di tolleranza è più basso rispetto ad altri contesti. Quando si è al volante, conta meno la capacità di parlare bene e molto di più quella di capire in fretta, rispondere in modo essenziale e portare a termine l’azione richiesta senza esitazioni. È lì che si misurerà davvero la qualità del nuovo assistente.