Gmail piena: il trucco che libera spazio e ti evita Google One

Se Gmail continua a segnalare spazio quasi esaurito e ti spinge a passare a Google One, spesso il problema non sono foto o file pesanti ma migliaia di email promozionali accumulate negli anni senza che tu te ne accorga.

Quando si arriva vicino al limite dei 15 GB gratuiti, la reazione più comune è pensare a Google Drive o alle foto. In realtà, per molti utenti il peso maggiore arriva dalla scheda Promozioni di Gmail, piena di messaggi ricchi di immagini, codice e contenuti che occupano molto più spazio di quanto sembri.

Ed è qui che entra in gioco un trucco poco utilizzato ma estremamente efficace, che permette di liberare diversi gigabyte senza toccare file importanti.

Il vero problema: le email che non guardi mai

Le email promozionali non sono semplici messaggi di testo. Spesso includono immagini ad alta risoluzione, banner e codice HTML complesso che le rende molto più pesanti.

Singolarmente sembrano irrilevanti, ma quando si accumulano per anni, possono occupare diversi gigabyte senza che l’utente se ne renda conto.

È per questo che molti si ritrovano con la casella quasi piena senza aver mai caricato file particolarmente pesanti.

La funzione nascosta che fa la differenza

La svolta arriva usando Gmail da desktop, dove è disponibile una funzione che nell’app mobile non esiste.

Dopo aver aperto la scheda Promozioni, basta selezionare tutte le email visibili. A quel punto compare un piccolo link che molti ignorano: permette di selezionare tutte le conversazioni, non solo quelle della pagina.

È questo il passaggio che cambia tutto, perché trasforma un’operazione lunga e ripetitiva in un’unica azione.

Con un solo comando si possono eliminare migliaia di email in pochi secondi, liberando spazio reale nella casella.

Quanto spazio si può recuperare davvero

Il risultato può essere sorprendente. Eliminando anni di email promozionali, è possibile recuperare anche diversi GB di spazio.

Il motivo è semplice: ogni email pesa poco, ma decine di migliaia di messaggi finiscono per occupare una quantità significativa di memoria.

È una di quelle situazioni in cui il problema non è visibile, ma si accumula lentamente nel tempo.

Non serve cancellare tutto

Se l’idea di eliminare tutto crea qualche dubbio, si può intervenire in modo più mirato usando la ricerca di Gmail.

Ad esempio, è possibile filtrare le email più pesanti oppure quelle più vecchie, mantenendo solo i contenuti recenti o utili.

Questo permette di liberare spazio senza svuotare completamente la casella, mantenendo un certo controllo su quello che si elimina.

Attenzione al cestino: lo spazio non torna subito

Dopo l’eliminazione, le email finiscono nel Cestino e continuano a occupare spazio fino alla cancellazione definitiva.

Per vedere un reale aumento dello spazio disponibile, è necessario svuotarlo manualmente. Solo dopo questa operazione il contatore di Google One inizierà ad aggiornarsi.

Anche in quel caso, possono volerci alcune ore prima che il cambiamento sia visibile.

Un’abitudine che evita spese inutili

Prima di attivare un abbonamento, spesso basta fare pulizia nella scheda Promozioni per recuperare spazio sufficiente.

Molti utenti pagano per avere più memoria senza rendersi conto che una parte significativa è occupata da email inutili accumulate negli anni.

Tenere sotto controllo queste email e cancellarle periodicamente può fare la differenza, evitando di spendere per spazio che in realtà è già disponibile, solo nascosto dentro la propria casella.