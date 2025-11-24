Goditi la musica al meglio con questa cassa Bluetooth Sony in offerta

Scopri l'offerta sul Sony SRS-XB100: speaker Bluetooth portatile IP67 con 16 ore di autonomia, Bass Boost e microfono integrato. Compatto e resistente a €35.
Scopri l'offerta sul Sony SRS-XB100: speaker Bluetooth portatile IP67 con 16 ore di autonomia, Bass Boost e microfono integrato. Compatto e resistente a €35.
Claudio Gelisi
Pubblicato il 24 nov 2025
Goditi la musica al meglio con questa cassa Bluetooth Sony in offerta

Un’offerta davvero imperdibile per tutti gli amanti della musica: la cassa Bluetooth Sony SRS-XB100 è protagonista di una promozione imperdibile che abbassa il prezzo a soli €35, con un ribasso del 46% rispetto al listino ufficiale di €64,90. Non capita tutti i giorni di trovare un prodotto firmato Sony a una cifra così contenuta, soprattutto considerando la qualità e l’affidabilità che il brand giapponese porta con sé. In un mercato dove spesso si è costretti a scegliere tra prezzo e prestazioni, questa offerta rappresenta il perfetto punto d’incontro per chi desidera risparmiare senza rinunciare a nulla. Immagina di poter ascoltare la tua playlist preferita ovunque tu sia, dalla spiaggia alla montagna, senza il timore di polvere, acqua o urti accidentali: con la certificazione IP67, il Sony SRS-XB100 è pensato per resistere a tutto, pronto a seguirti in ogni avventura.

Prendi l’affare!

Perché questa offerta è da cogliere al volo

Non si tratta di un semplice speaker Bluetooth, ma di un concentrato di praticità e robustezza in soli 274 grammi e dimensioni ultra-compatte (7,6 x 7,6 x 9,5 cm), facilmente trasportabile in borsa o nello zaino. La dotazione tecnica è studiata per offrire un’esperienza d’ascolto soddisfacente in ogni situazione: driver da 46 mm, potenza nominale di 15 Watt e funzione Bass Boost per bassi più pieni e coinvolgenti. Grazie alla connettività Bluetooth, il collegamento con smartphone e tablet è immediato, mentre il microfono integrato consente di gestire chiamate in vivavoce senza interruzioni. L’autonomia di 16 ore ti permette di goderti la musica dalla mattina alla sera senza preoccuparti di ricaricare, e in caso di necessità bastano 4,5 ore per una carica completa tramite USB-C. Non manca nulla: nella confezione trovi anche lo strap per il trasporto, il cavo di ricarica e la garanzia ufficiale Sony, per un acquisto senza pensieri.

BlackFriday
Sony SRS-XB100 - Speaker Wireless Bluetooth, Portatile, Leggero, Compatto, da Esterno, IP67 Resistente Acqua e Polvere, Batteria da 16 ore, Cinturino Versatile, Chiamate in Vivavoce - Blu

Sony SRS-XB100 – Speaker Wireless Bluetooth, Portatile, Leggero, Compatto, da Esterno, IP67 Resistente Acqua e Polvere, Batteria da 16 ore, Cinturino Versatile, Chiamate in Vivavoce – Blu

BlackFriday

35,0064,90€-46%

Vedi l’offerta

Un investimento intelligente per la musica ovunque

Chi è alla ricerca di uno speaker compatto e affidabile, che non teme le condizioni estreme e garantisce la qualità tipica del marchio Sony, non può lasciarsi scappare questa promozione. Sony SRS-XB100 è la soluzione perfetta per chi vuole un secondo speaker da portare sempre con sé, per l’ascolto personale, lo streaming all’aperto o le pause relax in compagnia. Certo, la potenza da 15 Watt è pensata per ambienti raccolti e non sostituirà un impianto da festa, ma la combinazione di prezzo, autonomia e resistenza lo rende imbattibile nella sua fascia. Approfitta ora di questa offerta esclusiva: con un click puoi garantirti uno speaker di qualità superiore a un prezzo che difficilmente si ripeterà. Non lasciare che la musica si fermi: scegli la convenienza e la sicurezza di un prodotto Sony, oggi più accessibile che mai.

Approfitta subito della promo su Amazon

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Gadget e Device inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Motorola Razr 60 Ultra, oggi tuo con il super sconto Amazon
Smartphone

Motorola Razr 60 Ultra, oggi tuo con il super sconto Amazon
Sembra un iPhone 17, ma costa solo 100 euro: incredibile!
Smartphone

Sembra un iPhone 17, ma costa solo 100 euro: incredibile!
HUAWEI WATCH GT 5 Pro in offerta, grande occasione al Black Friday
Gadget e Device

HUAWEI WATCH GT 5 Pro in offerta, grande occasione al Black Friday
Black Friday Amazon, telecamera smart a meno di 20 euro, offerta TOP
Smart Home

Black Friday Amazon, telecamera smart a meno di 20 euro, offerta TOP
Link copiato negli appunti