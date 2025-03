Google cancella anni di viaggi su Maps: backup inefficaci

Google Maps è al centro di un incidente che ha portato alla cancellazione irreversibile dei dati degli utenti, inclusi quelli che avevano attivato il sistema di backup criptato. L’azienda ha ammesso l’errore tecnico, sottolineando che “non è mai stata nostra intenzione eliminare dati degli utenti che avevano effettuato backup”. Questo problema ha interessato la cronologia spostamenti di numerosi utenti, creando malcontento e minando la fiducia nei confronti di Google.

L’incidente, avvenuto il 7 marzo, si è verificato durante la transizione dalla funzionalità “Cronologia delle posizioni” alla nuova opzione “Spostamenti”. Questo aggiornamento, avviato nel 2023, ha introdotto il salvataggio locale dei dati sui dispositivi personali, in linea con le nuove politiche di tutela della privacy Google. Nonostante Google avesse inviato comunicazioni per informare gli utenti di questa modifica e consigliare l’uso del backup criptato, molti hanno visto scomparire anni di cronologia prima delle scadenze indicate, fissate per il 6 aprile e il 17 maggio.

Dati cancellati e backup inefficaci sono stati il fulcro delle lamentele degli utenti. Un caso emblematico è quello di un utente che, nonostante avesse un backup del 5 marzo, ha perso tutta la cronologia due giorni dopo. Google ha riconosciuto l’esistenza di un errore tecnico, ma non ha fornito soluzioni concrete né scuse formali. La mancanza di una comunicazione chiara ha ulteriormente aggravato la situazione, lasciando molti utenti impreparati ai rischi legati alla transizione.

Questo episodio sottolinea l’importanza di una gestione responsabile da parte delle aziende tecnologiche, soprattutto in relazione ai dati personali. La perdita della cronologia spostamenti non rappresenta solo un problema pratico, ma anche emotivo per molti utenti, poiché racchiude ricordi e informazioni utili per il futuro. Google ha promesso di migliorare i propri sistemi per evitare incidenti simili, ma la fiducia degli utenti, ormai compromessa, richiederà tempo per essere ristabilita. Trasparenza e affidabilità saranno essenziali per affrontare le aspettative di chi utilizza i loro servizi.