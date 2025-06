Google Doppl: L'app che rivoluziona il virtual try-on con l'IA

Google Doppl, l’ultima innovazione del colosso tecnologico, sta rivoluzionando il modo di fare shopping grazie all’uso avanzato dell’intelligenza artificiale moda. Il 26 giugno 2025, Google ha lanciato questa app prova virtuale, disponibile in versione sperimentale per dispositivi iOS e Android, attualmente limitata agli Stati Uniti. Con questa applicazione, gli utenti possono visualizzare come diversi capi d’abbigliamento appaiono sul proprio corpo, utilizzando semplicemente una foto personale a figura intera.

Il funzionamento di Doppl è sorprendente: permette di caricare immagini di abiti provenienti da varie fonti, come foto scattate in negozio, screenshot dai social media o immagini condivise da amici. Grazie alla sua tecnologia di tecnologia virtual try-on, l’app genera rappresentazioni fotorealistiche che mostrano gli utenti indossare i capi selezionati. Una delle funzionalità più accattivanti è la possibilità di creare clip animate che illustrano come gli abiti si muovono e si adattano al corpo in movimento, offrendo un’esperienza visiva dinamica e immersiva.

Oltre alla visualizzazione in tempo reale, Doppl consente agli utenti di salvare e rivedere le combinazioni preferite, rendendo semplice condividere i risultati con amici e familiari. Questo strumento rappresenta un’evoluzione delle funzionalità introdotte da Google Shopping a maggio 2025, ora accessibili attraverso un’applicazione dedicata. La tecnologia alla base di Doppl utilizza avanzati sistemi di visione artificiale e machine learning per analizzare dettagli come colori, pattern e texture degli abiti, applicandoli su un modello tridimensionale personalizzato che tiene conto delle proporzioni corporee dell’utente.

Essendo ancora un progetto sperimentale sviluppato da Google Labs, Doppl presenta alcune limitazioni, come una precisione non ottimale nella rappresentazione della vestibilità reale dei capi. Inoltre, l’app è disponibile esclusivamente per il mercato statunitense, e non ci sono ancora piani annunciati per un’espansione internazionale.

Nonostante queste restrizioni iniziali, il lancio di Doppl rappresenta un passo avanti significativo nell’applicazione dell’intelligenza artificiale al settore della moda. Con questa tecnologia, Google prefigura un futuro in cui l’esplorazione dello stile personale diventa sempre più interattiva, personalizzata e coinvolgente. L’integrazione di strumenti di prova virtuale come Doppl potrebbe rivoluzionare il modo in cui le persone acquistano e interagiscono con i prodotti di moda, segnando una nuova era per l’e-commerce e lo shopping tradizionale.