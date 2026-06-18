Google Home Speaker, Gemini entra nella smart home: cosa cambia per l’assistente domestico

La novità vera è l’ingresso di Gemini al centro della casa. Non più solo comandi vocali secchi, da imparare quasi a memoria, ma richieste più naturali, funzioni più ricche per sicurezza e intrattenimento e un assistente che prova a capire meglio quello che gli viene chiesto. Per Mountain View è un cambio di passo rispetto alla stagione di Google Assistant: meno frasi impostate, più conversazione.

Gemini for Home, addio comandi rigidi: si parla in modo più naturale

La novità principale del nuovo Google Home Speaker è Gemini for Home, la versione dell’intelligenza artificiale di Google pensata per l’uso in casa. L’idea è semplice: parlare allo speaker come si parlerebbe a una persona, senza spezzare ogni richiesta in tanti piccoli ordini. Una frase come “abbassa le luci in cucina, metti qualcosa di rilassante e avvia un timer di dieci minuti” diventa un unico comando, non una lista di passaggi da dettare uno alla volta.

Per Google, il punto è far sì che l’assistente segua meglio il filo del discorso. Se l’utente si corregge, cambia stanza o aggiunge un dettaglio, Gemini dovrebbe capire l’intenzione senza costringerlo a ripartire da zero. Qui sta la distanza dai vecchi assistenti vocali: non solo eseguire ordini, ma gestire richieste più articolate, ricordare per poco tempo cosa è stato detto e rispondere a domande successive senza far ripetere tutto. In breve: più dialogo, meno telecomando vocale.

Google Home Premium porta Gemini Live, Home Briefs e più IA per Nest

Le funzioni più avanzate passeranno dal nuovo piano Google Home Premium, che porta Gemini Live anche dentro casa. Questa modalità permette di parlare con l’assistente in modo più libero: interromperlo, cambiare argomento, proseguire una conversazione senza restare bloccati nel classico schema domanda-risposta. È una strada già vista sugli smartphone con i servizi basati su Gemini, ora adattata all’uso domestico.

L’abbonamento aggiunge anche strumenti per chi usa dispositivi Nest, soprattutto telecamere e videocitofoni. Secondo Google, lo speaker potrà leggere gli eventi registrati e rispondere a domande precise: se il cancello è rimasto aperto, se qualcuno è passato davanti alla porta, se il cane si è mosso in giardino. Arrivano poi gli Home Briefs, riepiloghi creati dall’IA per sapere che cosa è successo in casa mentre non c’era nessuno. Una funzione pensata soprattutto per chi ha già costruito la propria sicurezza domestica attorno ai prodotti Google Nest.

Audio a 360 gradi, surround con Google TV e un design rivisto

Sul fronte tecnico, il nuovo Google Home Speaker punta su un audio a 360 gradi, pensato per riempire la stanza in modo uniforme. È una scelta in linea con l’uso reale di questi dispositivi: spesso finiscono su una mensola, su un mobile o sul piano della cucina, non sempre nel punto ideale per l’ascolto. I microfoni, spiega l’azienda, usano sistemi di elaborazione per adattarsi al rumore della casa e riconoscere meglio la voce anche con musica, televisione accesa o più persone che parlano.

C’è anche l’integrazione con Google TV Streamer, che permette di usare due speaker come sistema surround per il televisore. Non è un impianto home theater vero e proprio, ma può essere una soluzione pratica per chi vuole migliorare l’audio senza cavi e configurazioni complicate. Cambia anche il design: rivestimento in tessuto tecnico con lavorazione 3D e nuovo anello luminoso nella parte inferiore, visibile quando Gemini ascolta, elabora o risponde. Le colorazioni annunciate sono Hazel e Porcelain a livello internazionale; in alcuni mercati arriveranno anche Jade e Berry.

Prezzo, preordini e privacy: cosa sapere prima dell’acquisto

Il nuovo Google Home Speaker è in preordine dal 17 giugno 2026 e sarà disponibile dal 25 giugno, con prezzo fissato a 119,99 euro. Si piazza in una fascia intermedia: più caro dei piccoli speaker da comodino, ma lontano dai prodotti audio più ambiziosi. La valutazione dipenderà molto dall’uso che se ne farà. Chi ha già luci smart, termostati, videocamere o dispositivi Nest potrà ricavarne di più; chi cerca soltanto uno speaker per ascoltare musica potrebbe guardarlo con altri criteri.

Sul tema privacy, Google conferma la presenza di un interruttore fisico per disattivare il microfono, dettaglio ormai decisivo per molti utenti. L’anello luminoso serve a capire quando l’assistente è in ascolto o sta lavorando su una richiesta. Resta però da seguire con attenzione la gestione dei dati, soprattutto con funzioni che analizzano video e creano riepiloghi automatici di ciò che accade in casa. Il nuovo speaker, insomma, non è solo un aggiornamento di prodotto: è il primo passo con cui Gemini prova a diventare l’interfaccia principale della casa intelligente di Google.