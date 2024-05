Google I/O 2024: scopriamo il futuro dell'intelligenza artificiale con l'ecosistema Gemini

Si è da poco concluso il keynote Google dedicato completamente agli sviluppi della propria intelligenza artificiale multimodale Gemini, lanciata nel dicembre 2023. Gemini non è più una intelligenza artificiale a se stante ma verrà integrata completamente nell’ecosistema Google, in tutti gli strumenti che si è soliti usare quotidianamente rendendoli quindi più immediati, facili da usare e responsivi. Ecco nel dettaglio in cosa consiste l’integrazione di Gemini con l’infrastruttura Google:

Espansione dei riepiloghi dell’AI nella Ricerca Google : l’unione tra I.A. e motore di ricerca permette di fare richieste più complesse, di personalizzare i risultati della ricerca e persino di porre domande attraverso video.

: l’unione tra I.A. e motore di ricerca permette di fare richieste più complesse, di personalizzare i risultati della ricerca e persino di porre domande attraverso video. Presentazione di Chiedi a Foto: cercare tra il proprio catalogo foto è più immediato descrivendo alla I.A. una foto specifica.

cercare tra il proprio catalogo foto è più immediato descrivendo alla I.A. una foto specifica. Nuovi modalità di interagire con Gemini in Workspace: Le funzionalità di Gemini si integreranno nel pannello laterale di Gmail (anche nella app mobile), Documenti, Drive, Presentazioni e Fogli.

Le funzionalità di Gemini si integreranno nel pannello laterale di Gmail (anche nella app mobile), Documenti, Drive, Presentazioni e Fogli. Gemini per Android: sarà possibile utilizzare il Cerchia e Cerca già visto negli smartphone Pixel. Gemini proporrà poi contenuti e suggerimenti specifici in un dato documento, e da ultimo è stata ampliata la funzione TalkBack con Gemini.

Oltre all’integrazione di Gemini in tutto l’ecosistema Google, la stessa intelligenza artificiale verrà potenziata in Gemini 1.5 Pro , dedicata agli abbonati di Gemini Advanced, disponibile in 35 lingue, italiano compreso (da oggi) e dotata di una finestra contestuale da 1 milione di token, capace di comprendere, ad esempio, un PDF di 1500 pagine. A questo si aggiunge Live, una nuova esperienza di conversazione mobile, che da la possibilità di scegliere tra diverse voci dall’audio naturale, con tanto di botta e risposta possibile tra utente e A.I.

E’ stato anche mostrato il futuro di Gemini con Gemini 1.5 Flash, un modello decisamente veloce e efficiente, con latenze più basse e Project Astra, la nuova generazione di assistenti basati su intelligenza artificiale.

Ovviamente sono stati presentati anche i nuovi modelli dedicati ai creativi: Veo, capace di generare video ad alta risoluzione, Imagen 3, modello text-to-image ad alte prestazioni e Music AI Sandbox, dedicato alla composizione musicale.