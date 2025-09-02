Google, la sentenza storica: stop agli accordi esclusivi e dati condivisi con i rivali

Una decisione senza precedenti scuote il panorama della ricerca online e ridefinisce gli equilibri nel settore tecnologico. Il giudice Amit Mehta, presso il DC District Court, ha infatti emesso una sentenza che rappresenta un punto di svolta per il mercato globale, imponendo nuove regole alla principale protagonista del settore: Google. Questa sentenza, resa pubblica il 2 settembre 2025, fa seguito a una precedente condanna per violazione dello Sherman Antitrust Act e si distingue come l’intervento regolatorio più incisivo degli ultimi venticinque anni nell’ambito digitale.

La pronuncia della corte arriva dopo mesi di acceso dibattito tra le istituzioni americane e i vertici di Mountain View. Il Dipartimento di Giustizia aveva infatti richiesto misure drastiche, tra cui la cessione di Chrome, il browser che costituisce una delle colonne portanti dell’ecosistema digitale di Google. Tuttavia, il giudice Mehta ha respinto questa richiesta, riconoscendo il ruolo strategico di Chrome non solo nella navigazione web, ma anche come piattaforma di integrazione per servizi avanzati come la intelligenza artificiale e la stessa ricerca online. Di conseguenza, Google manterrà il controllo di uno degli strumenti più diffusi e influenti al mondo, rafforzando così la propria posizione sul mercato.

La sentenza introduce però limiti stringenti, in particolare per quanto riguarda le pratiche commerciali dell’azienda. Se da un lato Google potrà continuare a remunerare i propri partner per la distribuzione dei suoi servizi, dall’altro vengono posti precisi paletti: sono ora vietati gli accordi esclusivi sia per i servizi di ricerca online che per gli assistenti basati su intelligenza artificiale. Questo significa che nessun produttore di dispositivi, browser o assistente digitale potrà più vincolarsi in modo esclusivo a Google, aprendo così nuove opportunità per i concorrenti e abbattendo alcune delle principali barriere all’ingresso che hanno caratterizzato il mercato negli ultimi anni.

Ma il vero elemento rivoluzionario della decisione giudiziaria riguarda la gestione e la condivisione dei dati di ricerca. Per la prima volta, un colosso del web viene obbligato a condividere una selezione significativa di questi dati con i concorrenti diretti. Si tratta di un provvedimento senza precedenti che potrebbe alterare radicalmente le dinamiche della concorrenza digitale. L’accesso a questi dati, finora patrimonio esclusivo di Google, permetterà anche agli operatori minori di migliorare i propri algoritmi e servizi, offrendo agli utenti una maggiore pluralità di scelta e incentivando lo sviluppo di nuove soluzioni innovative nel campo della ricerca online.

La portata della sentenza va ben oltre la semplice regolamentazione di un singolo player: essa rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma nelle regole che disciplinano la concorrenza digitale. Il giudice Mehta ha voluto sottolineare che l’obiettivo principale è quello di “ripristinare un ambiente competitivo senza penalizzare inutilmente l’innovazione”, lasciando però intendere che, in caso di persistenti squilibri, non sono da escludere interventi ancora più drastici in futuro.

La reazione di Google non si è fatta attendere. L’azienda ha infatti annunciato l’intenzione di valutare un possibile ricorso in appello, sostenendo che alcune delle restrizioni imposte potrebbero limitare la capacità di innovare e di offrire servizi sempre più avanzati. Nel frattempo, l’intero settore tecnologico osserva con grande attenzione l’evolversi della situazione, consapevole che le nuove regole imposte a Google potrebbero presto diventare un modello per la regolamentazione della concorrenza digitale a livello globale.

In definitiva, la sentenza del giudice Mehta non solo segna un punto di svolta nella storia della ricerca online, ma pone anche le basi per una maggiore apertura e trasparenza nel settore, favorendo la nascita di un ecosistema digitale più equilibrato e competitivo. Resta ora da vedere quali saranno le prossime mosse di Google e dei suoi concorrenti, in un contesto che promette di essere sempre più dinamico e ricco di colpi di scena.