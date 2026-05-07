Google lancia Fitbit Air: il bracciale senza schermo che monitora la salute senza distrazioni

Google prova a rilanciare Fitbit con un bracciale senza schermo pensato per monitorare salute, attività e sonno senza trasformarsi in un altro smartwatch.

Fitbit Air è un tracker leggero e minimale, progettato per restare al polso giorno e notte e raccogliere dati in modo continuo, senza notifiche, display o app da controllare ogni pochi minuti.

Il nuovo dispositivo punta su una fascia di utenti diversa da quella degli smartwatch più completi. Non serve a leggere messaggi, rispondere alle chiamate o installare applicazioni, ma a seguire parametri legati al benessere in modo discreto. Il prezzo di partenza è di 99,99 dollari, mentre la Special Edition arriva a 129,99 dollari. La disponibilità è prevista dal 26 maggio in diversi mercati, con l’Italia indicata tra i Paesi coinvolti.

Un tracker senza display, ma con molti sensori

La scelta più evidente è l’assenza dello schermo. Fitbit Air non vuole comportarsi come un piccolo smartphone da polso, ma come un sensore da indossare sempre. Il bracciale può monitorare battito cardiaco, sonno e attività fisica, oltre a parametri come saturazione dell’ossigeno, temperatura cutanea e variabilità della frequenza cardiaca.

Il funzionamento è pensato per essere il più passivo possibile. L’utente indossa il dispositivo e consulta poi i dati dall’app, senza dover interagire continuamente con il bracciale. È una filosofia diversa rispetto a molti smartwatch, che spesso aggiungono notifiche e schermate fino a diventare quasi un secondo telefono. Qui Google sembra voler puntare su continuità e semplicità.

La sfida ai tracker senza distrazioni

Fitbit Air guarda chiaramente a un segmento cresciuto negli ultimi anni: quello dei tracker senza display, pensati per chi vuole dati sulla salute ma non desidera continue interruzioni. Il riferimento più immediato è Whoop, molto usato da sportivi e utenti attenti al recupero fisico. Google prova a entrare in quello spazio con un prodotto più accessibile nel prezzo e legato all’ecosistema Fitbit.

Il punto interessante è che Fitbit Air non si rivolge solo agli sportivi. Può interessare anche chi vuole capire meglio la qualità del sonno, controllare i movimenti quotidiani o osservare l’andamento del proprio corpo nel tempo. Per molte persone, un dispositivo così può risultare meno invasivo di uno smartwatch e più comodo da portare anche durante la notte.

Google Health diventa il centro dell’esperienza

Il lancio arriva mentre Google sta riorganizzando la propria offerta legata alla salute digitale. Dopo anni in cui Fitbit, Google Fit, Pixel Watch e Health Connect sono sembrati pezzi separati dello stesso puzzle, l’azienda sta cercando di costruire un’esperienza più ordinata. Fitbit Air entra in questa strategia come dispositivo d’ingresso, pensato per alimentare Google Health con dati costanti e facili da leggere.

Un altro dettaglio importante è la compatibilità con Android e iPhone. Questo rende il tracker meno chiuso rispetto ad altri prodotti legati a un solo ecosistema e può aiutare Google a mantenere Fitbit rilevante anche tra utenti che non possiedono uno smartphone Pixel. La vera sfida sarà convincere chi oggi usa già smartwatch, anelli smart o app fitness che un bracciale essenziale può dare un valore concreto.

Fitbit Air non sembra voler stupire con funzioni appariscenti, ma con una promessa più semplice: raccogliere dati utili senza chiedere attenzione continua. Se Google riuscirà a renderli chiari, affidabili e davvero comprensibili nell’app, questo bracciale potrebbe diventare una scelta interessante per chi vuole seguire meglio la propria salute quotidiana senza aggiungere un’altra fonte di notifiche al polso.