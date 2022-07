Google Pixel 6 Pro, il più potente della serie Pixel 6 ha uno SCONTACCIO su Amazon

Google lancia su Amazon una grande offerta per i suoi modelli Pixel 6 con OS con Android 12. I Google Pixel 6, infatti, sono in offerta oggi a 899 euro.

Google Pixel 6 Pro, sconto interessante su Amazon

Google Pixel 6 Pro è lo smartphone più potente della serie Pixel 6. Con il processore Tensor progettato da Google, Pixel 6 Pro ha uno schermo OLED LTPO con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz. Il Tensor è accompagnato da 12 GB di RAM combinabili con 128 GB, 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione. Con il nuovo core di sicurezza in Tensor e Titan M2, Pixel 6 Pro ha il maggior numero di livelli di sicurezza hardware in qualsiasi smartphone.

La fotocamera posteriore ha tre obiettivi, il principale è uno da 50 MP seguito da un ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 48 MP, con OIS, zoom ottico 4x e zoom combinato fino a 20x, mentre la fotocamera selfie è da 11,1 MP. In questo modo, grazie a un’evoluta intelligenza artificiale, e alle capacità hardware, l’azienda garantisce miglioramenti nell’utilizzo quotidiano, con il device in grado di operare in qualsiasi condizione sempre al massimo.

Una batteria da 5003 mAh alimenta il Pixel 6 Pro e ha una ricarica rapida da 30 W e una ricarica wireless da 23 W, completando le sue funzionalità con altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali sotto lo schermo, resistenza all’acqua IP68 e Android 12. Approfitta della promozione su Amazon e fallo tuo in offerta oggi a 899 euro. Le spedizioni sono gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.