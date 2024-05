Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL: confermati i leak, ecco le foto

La famiglia dello smartphone Pixel made in Google si è ingrandita, e col nuovo modello 9, che arriverà sul mercato indicativamente il prossimo autunno, avrà al lancio 3 modelli: 9, 9 Pro, 9 Pro XL. I leak di qualche settimana fa sono stati confermati, adesso però abbiamo le foto dei dispositivi e non semplici render. Conosciamo tutti le peculiarità del progetto Pixel di Google, uno smartphone sviluppato in casa, CPU compresa, che fa dell’ottimizzazione e dell’intelligenza artificiale il suo punto di forza. Questi nuovi modelli proseguono sulla stessa strada, con alcuni cambiamenti sia sul versante estetico che tecnologico.

Design rinnovato

Il cambiamento estetico più importante è nella parte posteriore: la Camera Bar non tocca i bordi del telefono, non si estende da un lato all’altro, ma è racchiusa all’interno di una sorta di piccolo dongle dai bordi arrotondati. Le dimensioni sono generose, 6,24 per i Pixel 9, 6,34 per il Pixel Pro e Pixel Pro XL 6,73 pollici. Pixel 9 ha la parte posteriore lucida, mentre Pro e Pro XL l’avranno opaca.

Al momento non ci sono altre informazioni, oltre ad una stringata scheda tecnica. Nel corso del keynote Google che si terrà oggi sicuramente avremo più informazioni, soprattutto lato imaging e sulle funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

Pixel 9

Codename: Tokay

Display 6,24”, OLED, 120 Hz

Google Tensor G4

12+128 GB

Fotocamera 50 MP

Pixel 9 Pro

Codename: Caiman

Display 6,34”, OLED, 120 Hz

Google Tensor G4

16+128 GB

Fotocamera 50 MP

Pixel 9 Pro XL

Codename: Komodo

Display 6,73”, OLED, 120 Hz

Google Tensor G4

16+128 GB

Fotocamera 50 MP