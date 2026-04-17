Google Play Store cambia i giochi: in arrivo il carosello dei generi per trovare titoli più facilmente

Google sta lavorando a una nuova organizzazione della sezione Giochi del Play Store con un sistema più immediato per trovare titoli in base ai generi, rendendo la navigazione più semplice e veloce per chi usa Android ogni giorno.

Negli ultimi anni il catalogo di giochi su Android è cresciuto enormemente, ma proprio questa abbondanza ha reso più difficile orientarsi. Per questo Google sta testando una modifica nella sezione Giochi del Play Store, introducendo un sistema più visivo e diretto per esplorare i contenuti.

Un nuovo modo per scoprire i giochi

La novità principale riguarda l’arrivo di un carosello dei generi, pensato per mettere in evidenza categorie specifiche come azione, strategia, sport o puzzle. L’obiettivo è rendere più immediata la scelta, evitando di dover scorrere lunghe liste o affidarsi solo alle classifiche generiche.

In pratica, invece di vedere solo giochi suggeriti o titoli popolari, l’utente potrà entrare direttamente in una categoria precisa e trovare contenuti più coerenti con i propri gusti. È un cambiamento che punta a rendere la navigazione meno dispersiva e più mirata.

Questo tipo di struttura è già diffuso su altre piattaforme, ma su Android finora non era così centrale all’interno del Play Store. Con questo aggiornamento, Google sembra voler dare più spazio alla personalizzazione dell’esperienza.

Perché Google sta cambiando il Play Store

Dietro questa scelta c’è una necessità molto concreta: il numero di giochi disponibili è talmente alto che trovare qualcosa di interessante non è sempre semplice. Il rischio è quello di fermarsi sempre agli stessi titoli più visibili, lasciando indietro molte alternative.

Con il nuovo sistema, Google prova a migliorare proprio questo aspetto, rendendo più facile scoprire giochi nuovi senza doverli cercare manualmente. Un approccio che può aiutare sia gli utenti, sia gli sviluppatori che vogliono dare visibilità ai propri contenuti.

La presenza di un carosello dedicato ai generi permette infatti di valorizzare anche giochi meno conosciuti, ma comunque in linea con gli interessi dell’utente.

Un cambiamento piccolo ma concreto

Non si tratta di una rivoluzione completa del Play Store, ma di un intervento mirato su un punto molto specifico: la scoperta dei contenuti. Ed è proprio qui che può fare la differenza, perché incide su un momento chiave dell’esperienza, quello in cui si decide cosa scaricare.

Per ora la funzione è in fase di sviluppo e non è ancora disponibile per tutti, ma indica chiaramente la direzione che Google sta seguendo: rendere il Play Store meno caotico e più facile da usare, soprattutto per chi cerca qualcosa di nuovo senza avere un titolo preciso in mente.

In un contesto in cui l’offerta continua a crescere, la capacità di orientarsi diventa sempre più importante. E proprio su questo punto si gioca buona parte dell’evoluzione delle piattaforme digitali nei prossimi mesi.