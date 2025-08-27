Google rende gratuito Vids per tutti gli utenti Workspace

Google ha annunciato una novità importante per gli utenti di Workspace: Vids, l’editor video integrato nel pacchetto, diventa gratuito per tutti. Fino a oggi era disponibile come componente aggiuntivo a pagamento, con una diffusione limitata a circa un milione di utenti mensili. L’apertura a tutta la base di Workspace mira a rendere la produzione video più accessibile e soprattutto più integrata con Google Drive, semplificando i flussi di lavoro e riducendo la dipendenza da strumenti esterni.

Non tutto, però, sarà completamente gratuito. Le funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale restano riservate ai piani business ed enterprise. Ed è proprio su queste novità che si concentra l’attenzione: grazie all’integrazione con Gemini, Vids ora consente di trasformare semplici immagini in brevi video animati con audio generato automaticamente, un’opzione utile per aziende che vogliono valorizzare contenuti visivi in maniera immediata. A ciò si aggiunge la possibilità di creare avatar AI che leggono testi caricati dall’utente, una soluzione pensata per velocizzare la produzione di video formativi o demo interne senza dover ricorrere a speaker o attori. Infine, il nuovo sistema di editing delle trascrizioni riduce le imperfezioni tipiche delle registrazioni, eliminando pause e intercalari come “ehm” e rendendo i contenuti più professionali con meno sforzo.

Con questa mossa Google arricchisce l’offerta di strumenti per il video già presenti nel suo ecosistema, come Flow e il modello generativo Veo 3 che alimenta tutte le applicazioni AI dedicate. L’obiettivo è chiaro: consolidare Workspace non solo come piattaforma di collaborazione e produttività, ma anche come hub creativo capace di competere con soluzioni specializzate nel video editing.