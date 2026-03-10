Google semplifica l’accesso a Gmail e Drive per gli agenti AI: cosa cambia davvero

Google ha pubblicato su GitHub uno strumento che permette agli agenti di intelligenza artificiale di utilizzare più facilmente servizi come Gmail, Drive e Calendar.

Si tratta di una nuova interfaccia a riga di comando chiamata gws, pensata per unificare l’accesso alle API di Google Workspace. Dietro l’apparenza tecnica c’è però un segnale piuttosto chiaro: l’azienda sta preparando la propria piattaforma alla nuova fase dell’AI, quella degli agenti autonomi capaci di eseguire operazioni concrete.

Lo strumento viene descritto nella documentazione come una singola interfaccia che consente di controllare tutti i principali servizi Workspace. Con un unico comando diventa possibile interagire con Gmail, Google Drive, Calendar, Docs, Sheets, Slides e Chat senza dover utilizzare API diverse.

Un unico accesso per tutti i servizi Workspace

Prima dell’arrivo di gws, un agente AI che voleva eseguire operazioni su più servizi Google doveva gestire sistemi separati. Cercare un messaggio in Gmail, scaricare un file da Drive e aggiornare un evento sul calendario richiedeva tre API differenti, ognuna con le proprie regole di autenticazione e formati di risposta.

Il nuovo strumento riunisce tutto in una singola interfaccia. Ogni operazione restituisce risultati in formato JSON, un tipo di output strutturato che gli agenti AI possono leggere senza ambiguità.

Anche il processo di autenticazione diventa più semplice: viene gestito una sola volta tramite OAuth e poi riutilizzato automaticamente da qualsiasi agente che utilizza il sistema.

Un sistema che si aggiorna automaticamente

Una delle caratteristiche più interessanti del progetto è il modo in cui gestisce i comandi disponibili. Il tool non contiene un elenco fisso di funzioni. Al contrario, interroga in tempo reale il Discovery Service di Google e costruisce dinamicamente tutte le operazioni disponibili.

Questo significa che quando Google aggiunge nuove funzionalità alle proprie API, lo strumento le integra automaticamente senza bisogno di aggiornamenti manuali.

Per gli agenti AI che devono funzionare nel tempo, questa capacità di auto-aggiornarsi riduce il rischio che l’infrastruttura diventi obsoleta.

Più di cento “abilità” già pronte

Il repository pubblicato su GitHub include oltre cento funzioni preconfigurate pensate per automatizzare attività comuni di Workspace.

Tra queste ci sono operazioni come caricare file su Drive con metadati automatici, aggiungere dati in Sheets, pianificare eventi nel calendario o inoltrare allegati di Gmail.

Queste operazioni possono essere combinate tra loro dagli agenti AI per creare flussi di lavoro più complessi, ad esempio raccogliere documenti, analizzarli e aggiornare automaticamente un foglio di calcolo.

Il collegamento con l’ecosistema degli agenti AI

Nella documentazione ufficiale compare anche una guida di integrazione dedicata a OpenClaw, uno dei progetti open source più discussi negli ultimi mesi nel campo degli agenti AI.

La piattaforma ha guadagnato popolarità perché permette di creare sistemi capaci non solo di rispondere alle domande, ma di eseguire operazioni reali sui servizi digitali.

Il fatto che Google abbia inserito riferimenti diretti a questo ecosistema suggerisce che la strategia dell’azienda non riguarda solo gli strumenti per gli sviluppatori, ma anche la futura competizione tra piattaforme di AI.

Uno standard per far parlare gli agenti con i servizi

Il nuovo strumento può funzionare anche come server MCP, il Model Context Protocol utilizzato per collegare gli agenti AI agli strumenti esterni.

Grazie a questo supporto, qualsiasi client compatibile – come ambienti di sviluppo o assistenti basati su modelli linguistici – può utilizzare i servizi Workspace come strumenti strutturati.

In pratica Google sta trasformando la propria suite di produttività in una piattaforma facilmente accessibile agli agenti AI, indipendentemente dal modello o dal framework utilizzato.

Uno strumento sperimentale, ma con un messaggio chiaro

Google specifica che gws non è ancora un prodotto ufficiale supportato dall’azienda. È pubblicato come esempio per sviluppatori e non garantisce lo stesso livello di stabilità o sicurezza di un servizio commerciale.

Nonostante questo, il progetto ha attirato rapidamente l’attenzione della comunità tecnica, accumulando migliaia di stelle su GitHub in pochi giorni.

Il segnale è evidente: le grandi aziende tecnologiche stanno costruendo le infrastrutture su cui lavoreranno i futuri agenti AI. E sempre più spesso la vera competizione non riguarda le applicazioni visibili agli utenti, ma gli strumenti nascosti che permettono all’intelligenza artificiale di accedere ai dati e ai servizi digitali.