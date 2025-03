Google Wallet per bambini: arriva il pagamento NFC con supervisione

La rivoluzione dei pagamenti digitali arriva anche ai più piccoli. Google Wallet amplia le sue funzionalità introducendo una novità pensata per i giovani utenti: la possibilità di effettuare pagamenti NFC tramite dispositivi Android, sempre sotto l’attenta supervisione dei genitori.

Annunciata insieme al lancio del nuovo Pixel 9a, questa innovazione sarà disponibile nelle prossime settimane in diversi mercati internazionali, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Polonia e Australia. Il sistema si integra perfettamente con l’app Family Link, offrendo ai genitori un controllo completo sulle attività finanziarie dei propri figli.

La nuova funzionalità consente ai bambini di effettuare acquisti nei negozi fisici e di memorizzare pass digitali, come biglietti per eventi o carte regalo. Tuttavia, al momento, sono escluse le transazioni online e non è possibile archiviare documenti d’identità o tessere sanitarie.

Il sistema è stato progettato con numerose misure di sicurezza. I genitori devono inserire personalmente la password del proprio account Google per aggiungere una carta di pagamento, possono disattivare il servizio da remoto e ricevono notifiche via email per ogni transazione effettuata. Inoltre, ogni pagamento richiede l’autenticazione tramite PIN, password o riconoscimento biometrico.

Questa novità si inserisce in un più ampio programma di Google per le famiglie, che include anche il recente restyling dell’app Family Link e l’introduzione della modalità School Time. Vale la pena ricordare che lo scorso anno il Fitbit Ace LTE era stato presentato come primo dispositivo per bambini compatibile con Google Wallet.

Con il lancio del Pixel 9a, Google rafforza ulteriormente il suo ecosistema di servizi family-friendly, promuovendo un approccio educativo e controllato all’uso delle tecnologie digitali da parte delle nuove generazioni.