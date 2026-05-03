Grok si prepara ad arrivare su Apple CarPlay: l’AI di xAI punta all’auto

xAI sta preparando l’arrivo di Grok su Apple CarPlay, una mossa che potrebbe portare il chatbot vocale di Elon Musk direttamente sullo schermo dell’auto.

Per ora non si tratta di una funzione già attiva, ma i segnali sono piuttosto chiari: nell’ultima versione dell’app per iPhone compare un’app CarPlay non ancora funzionante, accompagnata da un messaggio che annuncia l’arrivo della modalità voce “presto”. È un indizio concreto che mostra come anche Grok stia per entrare nella nuova fase dell’AI in auto.

La novità arriva in un momento in cui Apple CarPlay sta iniziando ad aprirsi seriamente ai chatbot vocali di terze parti. Dopo anni in cui l’esperienza in auto era dominata quasi solo da Siri e dalle classiche app di navigazione, musica e messaggistica, Apple ha iniziato a consentire l’integrazione di app conversazionali basate sulla voce. ChatGPT e Perplexity hanno già fatto il primo passo, e ora Grok sembra pronto a diventare il terzo nome importante in questo spazio.

Cosa sappiamo davvero di Grok su CarPlay

Al momento Grok su CarPlay non è ancora disponibile all’uso. L’app compare come una sorta di contenitore vuoto che mostra il messaggio “Grok Voice mode coming soon to CarPlay”, senza permettere ancora interazioni reali. Questo significa che il supporto è in preparazione, ma non è stato ancora attivato pubblicamente.

È un dettaglio importante, perché evita equivoci: non si può ancora usare Grok mentre si guida, né ci sono indicazioni su una data precisa di rilascio. Tuttavia, la presenza del placeholder nell’app iPhone indica che il lavoro è già a uno stadio abbastanza avanzato. Non si tratta quindi di una semplice ipotesi, ma di una funzione che xAI sembra voler lanciare davvero nel breve periodo.

Perché questa novità conta

L’interesse non sta solo nel nome Grok, ma nel fatto che l’auto sta diventando un nuovo terreno di sfida per gli assistenti basati su intelligenza artificiale. In un ambiente come CarPlay, dove l’uso a mani libere è centrale, una modalità voce ben integrata può avere un valore concreto: fare domande rapide, ottenere informazioni, chiedere spiegazioni, organizzare piccoli compiti o cercare contenuti senza toccare troppo lo schermo.

Va però ricordato che queste app non sostituiscono il controllo del veicolo e non prendono il posto di Siri nelle funzioni di sistema. L’uso previsto resta quello di un assistente conversazionale lanciato manualmente, all’interno di una schermata vocale pensata per ridurre le distrazioni. In altre parole, Grok non trasformerà CarPlay in una Tesla, ma potrebbe aggiungere una nuova opzione per chi vuole usare un chatbot anche in auto.

La sfida tra Grok, ChatGPT e Perplexity

L’arrivo di Grok su CarPlay allarga anche la competizione tra i principali servizi AI. ChatGPT è già presente, Perplexity è arrivato poco dopo, e ora Grok si prepara a entrare nello stesso spazio. Questo può essere utile per gli utenti, perché aumenta la scelta e spinge le piattaforme a migliorare qualità delle risposte, velocità e naturalezza delle interazioni vocali.

Allo stesso tempo, resta da capire quanto queste funzioni diventeranno davvero centrali nell’uso quotidiano dell’auto. Per molte persone CarPlay serve soprattutto per mappe, musica, telefonate e messaggi. Un assistente AI può diventare interessante solo se riesce a inserirsi in questo flusso senza complicarlo. Se Grok saprà essere rapido, chiaro e davvero comodo da usare, allora potrà trovare spazio anche fuori dall’ecosistema Tesla.

Per ora la notizia va letta come un passo preparatorio, ma significativo. xAI sta chiaramente puntando a portare Grok Voice oltre smartphone e auto Tesla, e Apple CarPlay sembra la prossima destinazione. Il debutto ufficiale non ha ancora una data, ma il messaggio comparso nell’app lascia pochi dubbi: l’AI di xAI vuole salire a bordo anche sulle auto di tutti gli altri.