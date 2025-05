Guida in massima sicurezza con la Dash cam 2K: oggi in doppia offerta su Amazon

Grazie ad un’offerta speciale, oggi puoi portarti a casa la Dash cam Avylet A1 a soli 40 euro con uno sconto del 14% ed un ulteriore coupon del 5%. Un’opportunità da non perdere per chi cerca una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per monitorare ogni momento della guida.

Immagini in 2K e dettagli impeccabili

La Avylet A1 non è una semplice dash cam: è un dispositivo progettato per offrire il massimo della qualità. Grazie alla risoluzione 2K e a una lente grandangolare da 170 gradi, cattura ogni dettaglio della strada, dalle targhe alla segnaletica, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La tecnologia WDR e l’apertura F1.6 ottimizzano le riprese notturne, garantendo immagini chiare e nitide in ogni momento.

La Avylet A1 si collega facilmente al tuo smartphone tramite l’app dedicata, permettendoti di visualizzare le riprese in tempo reale, modificare le impostazioni e scaricare i video senza consumare dati mobili. Una funzione ideale per condividere i momenti più significativi sui social o per conservare i filmati importanti.

Funzioni intelligenti per ogni esigenza

Non solo registrazione: questa dash cam offre anche un monitoraggio continuo del parcheggio, attivando automaticamente la registrazione in caso di movimenti sospetti. E per chi desidera ottimizzare lo spazio di memoria, la modalità time-lapse cattura solo i momenti significativi. Per sfruttare queste funzioni, è necessario un kit aggiuntivo.

Un altro punto di forza della Avylet A1 è l’uso di supercondensatori al posto delle tradizionali batterie al litio. Questa scelta garantisce una maggiore resistenza alle temperature estreme, da -20°C a 70°C, e una durata superiore nel tempo, riducendo al minimo i rischi di malfunzionamenti.

Con un design compatto e uno schermo IPS da 1,5 pollici, la dash cam si integra perfettamente nell’abitacolo del veicolo, posizionandosi comodamente dietro lo specchietto retrovisore. La configurazione è rapida e intuitiva, per un utilizzo immediato.

Oggi la la Dash cam Avylet A1 è disponibile su Amazon a soli 40 euro con uno sconto del 14% ed un ulteriore coupon del 5%. Acquistala ora e rendi la tua guida più sicura e tecnologica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.