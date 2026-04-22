Hai ancora un Game Boy nel cassetto? Il valore oggi è fenomenale: 125 mila euro immediati

Un oggetto che negli anni ’90 riempiva gli zaini di milioni di studenti oggi può valere quanto un’auto di lusso.

È il caso di un Game Boy del 1989, comparso online con un prezzo di 125.000 euro: non un semplice cimelio nostalgico, ma un simbolo di un mercato in piena espansione.

Un modello “First Print”, ovvero la prima versione distribuita negli Stati Uniti nel 1989, è stato messo in vendita a una cifra che sfiora i sei zeri. La particolarità? È ancora sigillato e certificato, condizione che nel collezionismo fa la differenza tra un oggetto comune e un pezzo da museo.

Certo, il prezzo richiesto non equivale automaticamente al valore reale di mercato: esemplari simili, ma in condizioni leggermente inferiori, si trovano anche a cifre molto più basse, intorno alle decine di migliaia di euro.

Eppure, il segnale è chiaro: il retrogaming ha raggiunto una nuova fase, dove il valore simbolico supera quello tecnologico.

La nostalgia come motore economico

Il successo del Game Boy non è solo una questione tecnica. Lanciato nel 1989 e diventato una delle console più vendute di sempre con oltre 118 milioni di unità, ha segnato un’intera generazione.

Oggi quella generazione è adulta, con maggiore capacità di spesa e un forte legame emotivo con quegli oggetti. È qui che entra in gioco la nostalgia:

ricordi d’infanzia

oggetti non più prodotti

valore affettivo trasformato in valore economico

Il risultato è un mercato dove il prezzo non è più legato all’utilità, ma alla memoria collettiva.

Dietro cifre così alte non ci sono solo venditori isolati, ma un vero ecosistema:

forum online con centinaia di migliaia di utenti

piattaforme che catalogano centinaia di varianti

aste dedicate al retrogaming

Esistono oltre 260 versioni differenti di Game Boy, classificate per rarità, distribuzione e condizioni.

Alcuni esemplari sono diventati leggendari: console sopravvissute a guerre, edizioni promozionali con marchi commerciali o versioni distribuite in eventi esclusivi. Più che prodotti industriali, sono diventati reperti culturali.

Quanto vale davvero un vecchio Game Boy?

La risposta, come spesso accade nel collezionismo, è: dipende.

Un Game Boy usato, anche ben conservato, può valere poche decine o centinaia di euro. Ma il prezzo sale rapidamente se entrano in gioco fattori chiave:

sigillatura originale

prima edizione

rarità della distribuzione

stato di conservazione perfetto

In alcuni casi, una console mai aperta può arrivare a migliaia di euro, e nei casi più estremi – come quello del First Print – superare ogni aspettativa.

Il futuro del retrogaming: bolla o nuovo collezionismo?

Il fenomeno solleva una domanda inevitabile: siamo davanti a una bolla speculativa o a un mercato destinato a consolidarsi?

Il retrogaming segue dinamiche già viste in altri settori, come fumetti, vinili o sneakers:

scarsità artificiale o reale

domanda emotiva

piattaforme globali che amplificano i prezzi

La differenza è che qui il fattore tecnologico è irrilevante. Nessuno compra un Game Boy da 125.000 euro per giocare a Tetris, ma per possedere un frammento di storia.

Più che console, oggetti culturali

Quello che emerge è un cambiamento profondo: le vecchie console non sono più solo strumenti di intrattenimento, ma oggetti culturali e identitari.

Il Game Boy, nato come dispositivo semplice e resistente, è diventato nel tempo un’icona. E oggi, per alcuni collezionisti, vale quanto un’opera d’arte.

E forse è proprio questo il punto: il valore non è nella plastica, nei circuiti o nei pixel verdi dello schermo, ma in ciò che rappresentano. Una generazione intera, racchiusa in una cartuccia.