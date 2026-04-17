Lascia Crimson Desert e Skyrim, c'è un nuovo gioco di ruolo open-world gratuito su Steam

Il mercato degli open world continua a espandersi, ma ogni tanto emerge un titolo che prova a spingere ancora più in là il confine tra gioco di ruolo e simulazione totale.

È il caso di Myth of Empires: Throne, nuova produzione firmata da Angela Game e pubblicata da Celestial Star Publishing, che debutta su Steam con una promessa chiara: offrire un’esperienza vasta, gratuita e potenzialmente senza limiti.

Il primo impatto è quello che molti giocatori cercano da anni: un universo sandbox ampio, stratificato, costruito per essere vissuto più che semplicemente completato. L’impianto ricorda da vicino quello di The Elder Scrolls V: Skyrim o di The Witcher 3: Wild Hunt, ma con una forte componente survival che sposta il baricentro sull’adattamento e sulla crescita progressiva.

Il gioco si muove su più regioni distinte, ciascuna con caratteristiche ambientali precise. Si passa da aree montuose e innevate a foreste pluviali, da deserti aridi a zone vulcaniche e costiere. Questo non è solo un esercizio estetico: ogni territorio cambia davvero il modo in cui si gioca, imponendo strategie diverse per sopravvivere e prosperare.

Alla base c’è una struttura classica ma solida: si parte da zero, si raccolgono risorse, si costruiscono insediamenti e si forma una gilda. Il mondo è vivo, scandito da cicli giorno-notte e popolato da creature addestrabili, NPC e sistemi economici che si intrecciano.

Combattimenti, crafting e gestione: un ecosistema complesso

Uno degli elementi più ambiziosi è la quantità di contenuti disponibili già nella versione gratuita. Si parla di oltre 1.300 ricette, centinaia di obiettivi e decine di percorsi di crescita per il personaggio. Non è solo un RPG, ma una sorta di ecosistema dove ogni scelta pesa.

Il combattimento gioca un ruolo centrale, con più di cento armi da mischia e la possibilità di partecipare a grandi assedi. Le battaglie non sono episodi isolati, ma parte di un sistema più ampio fatto di alleanze, diplomazia e guerra tra territori. Espandere il proprio dominio diventa un obiettivo concreto, non solo narrativo.

La gestione della gilda introduce una dimensione quasi strategica: allevamento, addestramento e coordinamento dei membri diventano fondamentali per affrontare spedizioni e conflitti su larga scala.

Realizzato con Unreal Engine 5, il titolo punta apertamente a una qualità visiva di fascia alta. L’impatto grafico è uno degli elementi su cui gli sviluppatori hanno investito di più, cercando di posizionare il gioco vicino agli standard dei tripla A.

Il risultato è un mondo ricco di dettagli, con ambientazioni varie e una resa visiva che, almeno sulla carta, può competere con produzioni molto più costose.

Il modello free-to-play e il vero nodo della questione

Ed è qui che emerge il punto più delicato. Essendo un titolo gratuito, il gioco integra inevitabilmente sistemi di monetizzazione aggiuntivi. DLC, contenuti extra e probabili elementi di negozio interno fanno parte dell’esperienza.

Non è una sorpresa, ma resta il fattore che più divide i giocatori. Da un lato c’è la possibilità di accedere a un universo enorme senza spendere nulla; dall’altro il rischio che alcune dinamiche vengano condizionate da acquisti opzionali.

A questo si aggiunge un dettaglio tecnico non trascurabile: i server verranno riavviati periodicamente, riportando i giocatori a uno stato iniziale. Una scelta che punta a mantenere equilibrio e competizione, ma che potrebbe non essere gradita da chi cerca progressi stabili nel tempo.

Un debutto che arriva in un momento affollato

L’uscita arriva in un periodo in cui gli open world sono tornati al centro dell’attenzione, anche grazie a titoli come Crimson Desert, spesso citato come nuovo punto di riferimento per scala e dettaglio.

In questo contesto, Myth of Empires: Throne prova a ritagliarsi uno spazio diverso: meno narrativo, più sistemico, più vicino a un’esperienza condivisa e persistente.

Resta da capire se il pubblico premierà questa formula o se la complessità e il modello economico finiranno per limitarne la diffusione. Per ora, la curiosità è alta e il potenziale evidente. Ma come spesso accade con i grandi sandbox, sarà il comportamento dei giocatori a determinare davvero il destino del mondo che li attende.