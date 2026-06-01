Gli psicologi sono concordi: "Le persone che non parlano nei gruppi WhatsApp lo fanno per questo reale motivo"

La psicologa Rebeca Cáceres, direttrice di Tribeca Psicólogos e docente presso l’Università Internazionale di Valencia, è esplicita sul punto: non esiste un modo “corretto” di comportarsi nei gruppi WhatsApp. Il silenzio non è un segnale da decodificare. Chi sceglie di non rispondere perché non si sente a proprio agio negli spazi digitali sta semplicemente ponendo un limite sano — un limite che, secondo Cáceres, non solo protegge chi lo stabilisce, ma può preservare il legame e portare chiarezza agli altri.

Il punto più contro-intuitivo dell’analisi è proprio questo: il silenzio, in certi casi, è più rispettoso della risposta forzata. “È una forma di rispetto verso se stessi, perché implica agire in coerenza con i propri valori, i propri gusti e il proprio modo di essere nel mondo”, spiega la psicologa. Rispondere per convenzione sociale, senza nulla da aggiungere, è l’alternativa meno onesta.

Cosa vuol dire non parlare nei gruppi WhatsApp

Il problema non è chi tace, ma chi interpreta. Cáceres avverte che la prima cosa da capire è che il silenzio di qualcuno in un gruppo non è un attacco personale né un gesto di disprezzo. “Non rispondere in un gruppo non significa ‘non mi ama’, ‘mi rifiuta’ o ‘mi sta ignorando’. Questo è ciò che senti tu, non ciò che l’altro sta esprimendo.” L’equivoco nasce dal sovrapporre la grammatica dei rapporti faccia a faccia alla comunicazione digitale di gruppo, dove le dinamiche sono radicalmente diverse.

Se il silenzio di qualcuno mette a disagio, la strada indicata dagli esperti è una conversazione privata e diretta — non insistere pubblicamente nel gruppo. “La comunicazione intima non si costruisce aspettando risposte in pubblico, ma creando spazi dove si può parlare in modo chiaro, onesto e da pari a pari.”

Un caso a parte è quello dei gruppi lavorativi, dove il silenzio ha implicazioni diverse. Molti gruppi di lavoro sono diventati spazi ambigui, in cui il professionale si mescola con il personale: meme, messaggi affettivi, congratulazioni che, pur ben intenzionati, possono mettere a disagio alcune persone e spingerle a chiudersi. In questi contesti, la psicologa indica una soluzione strutturale: è necessario definire in anticipo a cosa serve quel gruppo, cosa ci si aspetta dai membri, in quali orari è attivo. “La convivenza digitale richiede accordi e limiti.”

La ricerca in psicologia della comunicazione ha identificato tra le cause del non rispondere anche l’effetto Zeigarnik: quando un messaggio richiede una risposta emotivamente impegnativa, il cervello mette in atto meccanismi di evitamento temporaneo. Non pigrizia, dunque, ma un meccanismo cognitivo che riguarda la gestione del carico emotivo — lo stesso che porta a rimandare i compiti difficili.

Il dato laterale che ridimensiona il problema è semplice: gli esseri umani non sono stati progettati per essere in contatto con così tante persone contemporaneamente. I gruppi WhatsApp, con la loro architettura di notifiche continue e aspettative di risposta immediata, replicano una pressione sociale per cui non esiste precedente nella storia della comunicazione umana. Chi si sottrae non è necessariamente asociale. Potrebbe semplicemente averlo capito prima degli altri.